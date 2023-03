"Salvaguarderemo l'ordine mondiale". Xi a Mosca per saldare l'asse con Putin

" Sono fiducioso che la mia visita sarà fruttuosa e darà un nuovo slancio allo sviluppo delle relazioni con la Russia ". Xi Jinping è appena arrivato a Mosca per incontrare Vladimir Putin, in una visita ufficiale che lo terrà impegnato in Russia fino a mercoledì. Il presidente cinese ha subito dichiarato ai media russi che Cina e Russia sono buoni vicini e partner affidabili. E che, insieme, intendono " salvaguardare l'ordine mondiale basato sul diritto internazionale ".

Xi, che è stato accolto all'aeroporto moscovita di Vnukovo dal vice primo ministro russo Dmitry Chernyshenko, ha ribadito l'importanza della partnership sino-russa, spiegando che la Cina " è pronta con la Russia a sostenere risolutamente il sistema internazionale incentrato sulle Nazioni Unite, a difendere l'ordine mondiale basato sul diritto internazionale e le norme fondamentali delle relazioni internazionali basate sugli scopi e sui principi della Carta delle Nazioni Unite, a sostenere il vero multilateralismo, promuovere il multipolarismo nel mondo e democratizzare le relazioni internazionali, promuovere lo sviluppo della governance globale in una direzione più giusta e razionale ".

Il leader cinese ha dichiarato di aspettarsi che la sua visita in Russia possa dare un nuovo impulso allo sviluppo delle relazioni russo-cinesi e alla cooperazione strategica. "Durante questa visita scambierò opinioni approfondite con il presidente Putin sulle relazioni bilaterali e su importanti temi regionali e internazionali di reciproco interesse e delineerò un piano per lo sviluppo dell'interazione strategica e della cooperazione pratica ", ha quindi aggiunto Xi.

Il capo di Stato cinese ha poi richiamato l'attenzione sul fatto che 10 anni fa, durante la sua prima visita in Russia, lui e Putin hanno aperto una nuova pagina nello sviluppo globale delle relazioni sino-russe. " Durante questi 10 anni, i legami bilaterali sono stati rafforzati e sviluppati sulla base del non allineamento, creando un nuovo modello di relazioni interstatali nello spirito del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione proficua ", ha concluso Xi.

#China And #Russia Are Good Neighbors And Reliable Partners — President #XiJinping Upon His Arrival To Moscow



The Chinese leader was greeted by Russian Deputy Prime Minister Dmitry Chernyshenko at Vnukovo Airport, along with a military orchestra pic.twitter.com/ypYSxZrXlC