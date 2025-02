Il pugno in fronte, la droga, i precedenti. Chi è l’aggressore di Salvatore Sinagra

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha confessato l’aggressore di Salvatore Sinagra, l'italiano ridotto in fin di vita la scorsa settimana in un bar di Lanzarote, il "Sin Nombre", nelle isole Canarie. L’uomo, 25 anni, è stato arrestato sabato notte dalla Guardia Civil: alto quasi due metri e con precedenti penali, è stato fermato sulla base dei video delle telecamere di sorveglianza e grazie al racconto di cinque testimoni. Prove schiaccianti che hanno spinto il suo avvocato d’ufficio a consigliargli di non ricorrere alla facoltà di non rispondere.

Ieri il giudice del Tribunale di istruzione numero 4 di Arrecife ha disposto la custodia cautelare in carcere senza cauzione, per il momento le ipotesi di reato sono lesioni aggravate. Come emerso durante l’interrogatorio, riporta il Corriere, l’aggressore – definito “estremamente pericoloso” – ha agito senza motivo. “Se lo conoscevo? No, e non avevo nulla contro di lui” ha confermato: “Perché l’ho colpito? Non lo so neanche io. Posso solo dire che sono un consumatore abituale di cocaina". Ricordi confusi sui momenti dell’aggressione, per poi aggiungere: “Quando è caduto ho provato a tirarlo su, ma ho visto che non reagiva e sono scappato”.

Tornando ai momenti del brutale assalto, il 25enne non ha utilizzato oggetti contundenti, né spranghe né tirapugni. Salvatore Sinagra è stato colpito a mani nude, con un dritto in fronte che gli ha fatto perdere i sensi. Cadendo, il giovane siciliano ha battuto la testa anche nella parte posteriore. Un cazzotto devastante, tale da sfondargli il cranio provocando un vasto ematoma cerebrale. I video non riprendono i momenti in cui viene sferrato il pugno.

Prima di questo tragico epilogo, un normale diverbio. Come confermato da un amico da Salvatore Sinagra, l’aggressore era terribilmente molesto. Una piccola discussione nel bar, tutto sembrava rientrato. Proprio il 30enne lo aveva preso sottobraccio per tentare di calmarlo.

“Ma dai, non c’è stato niente, prendiamoci un caffè” le sue parole. Poi il pugno in fronte senza una spiegazione. Laè stata confermata integralmente da un dipendente del locale che gestisce il karaoke.