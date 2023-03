Il messaggio segreto dietro il tavolino: la scelta di Putin per Xi

Seduti uno accanto all'altro e separati soltanto da un piccolo tavolino bianco. Vladimir Putin ha riservato a Xi Jinping un'accoglienza particolare, degna non soltanto di un capo di Stato, ma di un amico intimo. Nei video diffusi dai media, infatti, i due presidenti sono vicini. Potrebbero toccarsi a vicenda se decidessero di allungare le loro mani. Niente a che vedere, per intenderci, con il clima che circondava gli altri recenti ospiti di Putin: quei leader occidentali sistemati a distanza siderale dal capo del Cremlino.

La vicinanza tra Putin e Xi

Quando nel febbraio 2022, poco dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, Emmanuel Macron era volato a Mosca per un faccia a faccia con Putin, il capo del Cremlino ha letteralmente sistemato l'ospite francese a distanza di sicurezza. In un'immagine emblematica si vedono i due presidenti faccia a faccia, ma seprati da un lunghissimo tavolino ovale, ad oltre quattro-cinque metri di distanza l'uno dall'altro.

Putin ha riservato il medesimo trattamento ad Olaf Scholz, giunto nella capitale russa sempre nel febbraio 2022. Al cancelliere tedesco è stato riservato lo stesso copione di Macron: faccia a faccia ma a svariati metri di distanza, nel solito, immenso, tavolo ovale. La causa ufficiale del distanziamento sociale? Da ricondurre alle misure di sicurezza per scongiurare indesiderati contagi di Sars-CoV-2. Eppure, oltre alla motivazione sanitaria, sembra quasi che il presidente russo voglia lanciare anche un segnale ben preciso, decidendo di tenersi a distanza da alcuni ospiti e di avvicinarsi più ad altri.

L'amico Xi rientra, ovviamente, nella seconda categoria. E non potrebbe essere altrimenti, visto che Russia e Cina hanno stretto una partnership senza limiti, con l'intenzione di consolidarla al fine di creare una cooperazione a tutto campo. In un certo senso, dunque, la vicinanza tra Putin e Xi rappresenta il rapporto instauratosi tra Mosca e Pechino.

Un'accoglienza da amico

Dicevamo dell'accoglienza che Putin ha riservato a Xi. Prima dell'inizio dell'incontro, il presidente russo ha descritto la visita del suo omologo cinese come un " evento storico " in un articolo pubblicato sul People's Daily, il principale quotidiano cinese. Ha anche ricordato del loro primo incontro, avvenuto nel 2010, aggiungendo che lui e Xi si sono incontrati circa 40 volte e citando una frase del filosofo cinese Confucio: " Non è una gioia avere amici che vengono da lontano? ".

Il leader russo ha quindi inondato di elogi Xi quando lo ha salutato all'interno del Cremlino prima di una cena privata. I due hanno trascorso circa 4 ore e mezza in una cena di sette portate, che includeva un piatto di frutti di mare del Pacifico, una zuppa di sterlet, frittelle di quaglie e funghi e carne di cervo arrostita in salsa di ciliegie.

Certo è che, mentre con i leader occidentali Putin ha mostrato una notevole diffidenza, in primis incarnata dalle distanze fisiche riservate agli ospiti, con Xi non c'è stato niente di tutto questo, quasi a rimarcare la prossimità geopolitica con il partner cinese e l'abisso che ormai separa l'Occidente dalla Russia. Nelle prossime ore, intanto, Putin e Xi sono attesi da colloqui delicatissimi che potrebbero ulteriormente cementare la loro vicinanza.