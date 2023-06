Qatargate, rilasciato l'europarlamentare Cozzolino: "Ha risposto a tutte le domande"

In stato di fermo dallo scorso lunedì nell'ambito dell'inchiesta denominata Qatargate, l'eurodeputato Andrea Cozzolino, rappresentante del Partito democratico, è stato rilasciato. A dare da poco la notizia sono state le prinicipali agenzie di stampa, che hanno riportato le parole dell'avvocato difensore del politico dem. Cozzolino, stando a quanto riferito dal legale, ha riposto a tutte le domande che gli sono state poste, negando ogni addebito.

Le indagini su Cozzolino

A seguito dello scoppio dello scandalo Qatargate, lo scorso 10 febbraio 2023 Andrea Cozzolino era stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Poggioreale e poi messo agli arresti domiciliari. A notificare il mandato di arresto europeo emesso dalla procura federale belga il Gico delle Fiamme Gialle di Napoli. L'eurodeputato era stato accusato di aver ricevuto denaro dall'ambasciatore del Marocco in Polonia in cambio di sostegno in sede di Parlamento europeo.

Questa mattina un nuovo capitolo della vicenda, con un lungo faccia a faccia con il nuovo giudice. Già nel corso della giornata di ieri, Cozzolino è stato ascoltato per ben 8 ore otto dalla polizia giudiziaria. Oggi, dunque, il colloquio col giudice istruttore Aurélie Dejaiffe, che ha sostituito il magistrato Michel Claise.

L'eurodeputato rilasciato

Stamani l'eurodeputato dem ha raggiunto i locali della procura federale accompagnato dai suoi avvocati Federico Conte e Dimitri de Beco. Spettava alla giudice Aurélie Dejaiffe, infatti, disporre il rilascio per Cozzolino, oppure stabilire delle misure alternative.

Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Ansa, l'interrogatorio con la procuratrice è durato almeno 5 ore, al termine delle quali è infine arrivato il rilascio.

" Ha risposto a tutte le domande, negando ogni addebito ", ha dichiarato l'avvocato difensore Federico Conte. Il legale ha inoltre precisato che il politico, come gli altri rilasciati, dovrà in ogni caso rispettare alcune prescrizioni, quali l'obbligo di restare a disposizione dell'autorità giudiziaria e mandare immediata comunicazione nel caso in cui sia intenzionato a lasciare il Belgio.