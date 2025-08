Meghan Markle sfrutta pure il compleanno per vendere il suo champagne

Meghan Markle non perde occasione per promuovere i suoi prodotti. Anche il giorno del suo compleanno è stato usato per fare pubblicità: in questo caso è stata la volta dello champagne prodotto dal suo marchio, As Ever. Una trovata che ha fatto storcere il naso a molti, ma che ormai non dovrebbe stupire. La duchessa di Sussex, infatti, dà molta attenzione al guadagno.

Ecco dunque che lo scorso 4 agosto, giorno del 44esimo compleanno della Markle, sulle pagine social del suo marchio, As Ever, è comparsa una foto in bianco e nero della duchessa collegata al nuovo champagne, un cuvée in uscita il giorno successivo, vale a dire il 5 agosto. " Mette tutto il cuore, la sua visione e il suo tocco magico in ogni dettaglio, e oggi brindiamo in suo onore! Buon compleanno alla nostra fondatrice @meghan ", si legge nel post pubblicato dall'account Aseverofficial. La frase si conclude con un'emoji che ritrae due bicchieri di champagne. Soltanto poche ore prima - cosa non sfuggita agli utenti - erano stati inviati dei messaggi pubblicitari dello champagne. "Oggi, la nostra fondatrice festeggia un nuovo anno (buon compleanno, Meghan!) e domani brindiamo alla nostra nuova cuvée!".

Insomma, persino il compleanno si è trasformato in un'occasione per fare della pubblicità. In questo casi, è stato promosso il rosé 2024 di nuova annata. Una strategia fino ad ora vincente, dato che il primo champagne era andato esaurito in breve tempo.

Per contro, nessun messaggio di auguri da

parte della. Nessuna dichiarazione pubblica o privata. Cosa che, ancora una volta, ha confermato la profonda frattura che si è creata fra la Markle e i membri della famiglia del marito Harry.