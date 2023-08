L'influencer vegana e crudista muore a 40 anni. L'amica: "È morta di fame"

Nota da tempo sui social network per la sua rigida dieta vegana crudista, è venuta a mancare all'età di 40 anni l'influencer russa Zhanna Samsonova. Originaria di Kazan, la donna si trovava da qualche tempo in Malesia, dove portava avanti un regime alimentare basato sul consumo di cibi crudi, in particolar modo frutta esotica, germogli di semi di girasole, frullati di frutta e succhi, diventando celebre come influencer vegana per eccellenza.

Zhanna Samsonova promuoveva i suoi cibi crudi sui social network, dove era nota ai milioni di follower accumulati tra TikTok, Facebook e Instagram con lo pseudonimo di Zhanna D'Art. Particolarmente apprezzata la sua pagina Instagram "rawveganfoodchef", nella quale l'influencer caricava delle foto che ritraevano lei e i piatti proposti seguendo le sue ricette di tipo rigidamente vegano e crudista. " Tutto è molto semplice, mangio nel modo più ascetico possibile ", commentava la donna con orgoglio sui social. " Il minimalismo nell'alimentazione è il minimalismo nella vita. Più semplice è il cibo, più sottile è la percezione di questo mondo ". "Il mio cibo è semplice, niente olio, niente sale, niente cibo disidratato e niente proteine ", ci teneva a precisare.

Secondo alcuni suoi amici, tuttavia, proprio questo rigido regime alimentare avrebbe causato un crollo fisico abbastanza evidente, oltre che repentino: una dieta povera di nutrienti importanti, che avrebbe comportato delle gravi carenze di calcio e vitamina D. Ciò sarebbe alla base del decesso della 40enne, stando alla testimonianza di alcune persone a lei molto vicine.

A diffondere la notizia del decesso della donna, risalente allo scorso 21 luglio, sono stati i suoi amici e i suoi familiari. Le cause della morte non sono state diffuse dalla famiglia, anche se ci sono delle teorie contrastanti. " È morta di fame ", dichiara una sua amica, mentre la madre parla di "un'infezione simile al colera ".

"Qualche mese fa, in Sri Lanka, sembrava già esausta ", ha riferito a Newsflash un amico che ha voluto mantenere l'anonimato. " L'hanno mandata a casa a farsi curare. Ma è scappata. Quando l'ho vista a Phuket, sono rimasto inorridito ". "Vivevo un piano sopra di lei e ogni giorno avevo paura di trovare il suo corpo senza vita al mattino ", ha precisato un'amica. " L'ho convinta a farsi curare, ma non ce l'ha fatta ".