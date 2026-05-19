“Reti filo-Hamas dietro la missione”. E gli Usa sanzionano gli organizzatori della Flotilla

In queste ore, mentre Israele prende il possesso delle ultime navi rimaste in movimento della Flotilla, gli Stati Uniti hanno annunciato di aver emesso sanzioni a carico di 4 organizzatori della missione. Si tratta di misure disposte dal dipartimento del Tesoro con un nuovo pacchetto di sanzioni contro quattro individui associati alla “flottiglia filo-Hamas organizzata dalla Popular Conference for Palestinians Abroad (Pcpa) che sta tentando di raggiungere Gaza a sostegno di Hamas”. Viene sottolineato che le misure sono scattate nei confronti di “figure chiave operanti all'interno di reti dei Fratelli Musulmani allineate ad Hamas”.

Si tratta di un'accusa precisa da parte degli Usa, secondo i quali “Hamas fa affidamento su una vasta rete di partner internazionali per ampliare la propria influenza politica ostile, facilitare attività terroristiche violente e ostacolare gli sforzi internazionali volti a raggiungere una pace duratura a Gaza”. I quattro individui colpiti sono: Saif Hashim Kamel Abukishek, “membro con base in Giordania del segretariato generale della Pcpa”. Abukishek, aggiungono gli Usa, “è inoltre una figura centrale della cosiddetta flottiglia umanitaria recentemente diretta verso Gaza, dove ricopre il ruolo di membro del Comitato direttivo della flottiglia". Hisham Abdallah Sulayman Abu Mahfuz, individuato come “segretario generale ad interim e presidente della Pcpa con base in Spagna. In precedenza ha ricoperto il ruolo di vice segretario generale della Pcpa dal 2014 al 2017”.

Mohammed Khatib, invece, “è il coordinatore europeo di Samidoun con base in Belgio”. Jaldia Abubakra Aueda “è la coordinatrice di Samidoun a Madrid, in Spagna. Aueda ha inoltre svolto un ruolo chiave nella creazione di un'organizzazione partner di Samidoun nel 2021”.

Per, segretario del dipartimento del Tesoro, “la flottiglia filo-terrorismo che tenta di raggiungere Gaza è un ridicolo tentativo di ostacolare i progressi ottenuti con successo dal presidente Trump verso una pace duratura nella regione”. Il Tesoro, ha concluso, “continuerà a smantellare le reti globali di sostegno finanziario ad Hamas, ovunque esse si trovino nel mondo”.