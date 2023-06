Siriano e richiedente asilo: chi è Abdalmasih H., l’immigrato che ha accoltellato i bimbi ad Annecy

Orrore in Francia, dove un siriano ha accoltellato 9 persone, di cui 8 bambini in età di scuola materna, tutti con un'età approssimativa di 3 anni, in un parco di Annecy. Stando alle informazioni ottenute da Le Figaro, si tratterebbe di un uomo nato nel 1991 che aveva richiesto asilo in Francia il 28 novembre 2022 ma, nel frattempo, aveva ottenuto lo status di rifugiato in Svezia con decisione del 26 aprile 2023. Le notizie che arrivano dal luogo dell'attentato sono ancora frammentarie e anche il numero dei feriti è ancora incerto. Ci sarebbero comunque tre persone in pericolo di vita, di cui due sono bambini e uno è una persona anziana.

Stando a quanto riportato da Bfmtv, l'uomo si chiamerebbe Abdalmasih H. e nonostante fosse ancora in attesa di conferma da parte della Francia per la richiesta di asilo, avendola ottenuta in Svezia era da considerarsi a tutti gli effetti regolare sul territorio europeo. Il tutto si è svolto al Jardin d'Europe, un luogo molto frequentato dell'Alta Savoia sul lago di Annecy. Bfmtv riferisce che sul luogo erano presenti numerosi classi scolastiche per approfittare del bel tempo in questi ultimi scampoli di scuola.