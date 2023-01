Ritirato un lotto di farmaco per lo stomaco: qual è e quali sono i rischi

Ritirato dalle farmacie il lotto di un noto farmaco distribuito per il trattamento di problemi di stomaco. Si tratta di un medicinale a base di omeprazolo, principio attivo impiegato per patologie gastriche come ulcera e reflusso gastroesofageo, oltre che per la prevenzione di possibili lesioni nel corso di assunzione di altri farmaci.

La richiesta di ritito arriva dall'Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari (Aemps), che ha informato il ministero della Salute spagnolo, il quale ha provveduto a diramare l'allerta.

A essere ritirato è il farmaco Omeprazole Stada da 40 milligrammi, venduto in un blister da 28 pastiglie. Una problematica riscontrata nel contenuto del principio attivo ha reso necessario il blocco della vendita. Il lotto che deve tornare al laboratorio è LC63278, con codice nazionale NR: 69487, CN: 660281 e scadenza fissata al 31 luglio 2024. La casa produttrice è Laboratorios Liconsa ad Azuqueca de Henares (Guadalajara), mentre il distributore è Laboratorios Stada.

Secondo quanto riferiscono i tecnici di Aemps, il lotto in esame è stato inserito fra i farmaci con rischio di livello tre, vale a dire quello con pericolosità minore. L'Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari, infatti, può attribuire il livello di pericolosità basandosi su tre categorie, livello 1, 2 e 3. La numero 1 è la più pericolosa.

Omeprazole Stada dovrà dunque essere ritirato e restituito al laboratorio di produzione.

Ma come funziona l'omeprazolo? Utilizzato per trattare varie tipologie di bruciore/dolore allo stomaco, l'omeprazolo non è in grado di creare uno strato di protezione per le pareti gastriche. Il principio viene utilizzato principalmente nei casi di reflusso gastroesofageo e ulcera, sia duodenale che gastrica. Funziona anche in caso di infezione da batterio Helicobacter pylori.

Il Spagna, così come in Italia, viene largamente utilizzato. Nel 2015 si è registrata la vendita di ben 50 milioni di confezioni su tutta la penisola iberica. Stando a un recente studio condotto in collaborazione dal dipartimento di Farmacologia e Medicina dell'università di Hong Kong e dell'University College di Londra, l'omeprazolo potrebbe però causare l'insorgenza del cancro allo stomaco. Si parla di un rischio di circa 4 volte superiore nelle persone che lo usano ogni giorno. Attenzione anche alle ossa, in quanto un eccessivo consumo può portare a un malassorbimento della vitamina B12.