Rudolph Giuliani ricoverato in ospedale in condizioni critiche

L'ex sindaco di New York, Rudolph Giuliani, è ricoverato in ospedale in condizioni critiche ma stabili, ha dichiarato domenica il suo portavoce, pochi giorni dopo che il repubblicano, con voce rauca, aveva detto al pubblico del suo talk show che la sua voce non era "in perfetta forma".

Il portavoce, Ted Goodman, non ha specificato cosa abbia causato il ricovero di Giuliani, 81 anni, da quanto tempo si trovi in ospedale o quale sia la sua prognosi. "Il sindaco Giuliani è un combattente che ha affrontato ogni sfida della sua vita con incrollabile forza, e sta combattendo con la stessa forza anche adesso", ha dichiarato Goodman in un comunicato. Ha aggiunto che Giuliani "rimane in condizioni critiche ma stabili".

"Il nostro favoloso Rudy Giuliani, una vero guerriero e il miglior sindaco della storia di New York, è in ospedale in condizioni critiche. Che tragedia il fatto che sia stato trattato così male dai democratici.