"Sì al sacrificio di animali". La cittadina Usa cede all'Islam

Sì al sacrificio di aninali per motivi religiosi. Africa? Medio Oriente? No, accade negli Stati Uniti, alle porte di Detroit. Siamo ad Hamtramck, cittadina che conta una popolazione di 28.000 abitanti, dei quali più della metà sono di origine yemenita o bengalese di fede islamica. Dopo diversi mesi di controversi dibattiti e pressioni da parte dei residenti musulmani, martedì sera il consiglio comunale di Hamtramck ha votato "sì" al sacrificio religioso di animali in casa. Accade durante la ricorrenza nota anche come "Festa del Sacrificio": i fedeli, ricorda Euronews, macellano un animale, per ricordare l'uccisione di un montone da parte di Abramo, nell'episodio, raccontato dalla Bibbia e dal Corano, in cui il fondatore della tribù d'Israele aveva accettato di sacrificare a Dio suo figlio (Isacco nella Bibbia, Ismaele nel Corano). L’animale che viene comprato per il sacrificio viene macellato per chiedere perdono ad Allah per gli errori e i peccati commessi.

Hamtramck, la cittadina si piega all'islam

Il consiglio comunale ha votato a favore della proposta, con il sindaco Amer Ghalib che ha espresso un ulteriore voto positivo, modificando così l'ordinanza cittadina che ora consente il sacrificio religioso di animali presso la propria casa. Dopo il voto di approvazione, sono scoppiati gli applausi del pubblico, che ha gremito l'assemblea per prendere la parola prima del voto. " Se qualcuno vuole farlo, ne ha il diritto ", ha detto il consigliere musulmano Mohammed Hassan durante l'incontro, trasmesso anche in live streaming. Alcuni residenti e sostenitori dei diritti degli animali hanno espresso la loro opposizione alla modifica dell'ordinanza, affermando che questa misura è crudele nei confronti degli animali e crea problemi di igiene ad Hamtramck, una delle città più densamente popolate del Michigan.

Preoccupazione anche per i bambini, che vedranno capre, agnelli e mucche fatte a pezzi nei cortili delle abitazioni. Ghalib e altri sostenitori della nuova ordinanza affermano che la legge statale e federale protegge i loro diritti religiosi ai sensi della Costituzione degli Stati Uniti, ricordando una decisione della Corte Suprema di 30 anni fa che proibiva i divieti cittadini sui sacrifici animali praticati dai seguaci della religione "Santeria" (culto sincretico di origine cubana che associa elementi del cattolicesimo alla religione praticata dagli schiavi).

