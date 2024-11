Sale sul volo New York-Parigi senza avere il biglietto: ecco cosa è successo a bordo

Screenshot da video Instagram di robjacksonnyc

Una storia incredibile quella accaduta a bordo di un volo della Delta Airlines; una passeggera priva di biglietto sarebbe riuscita a salire sull'aeromobile, eludendo tutti i controlli di sicurezza. Un'impresa non da poco, che però desta parecchie preoccupazioni se si pensa alla facilità con cui a la donna è riuscita a confondersi con gli altri passeggeri.

A riferire questo episodio sul proprio canale Instagram è l'utente Robjacksonnyc, che in una storia ha raccontato l'accaduto. A quanto pare tutto è cominciato all'aeroporto internazione di JFK di New York, martedì scorso. Da lì stava per partire il vettore della Delta Airlines, che da New Yok era diretto all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi. La donna non aveva alcun biglietto aereo né documento con sé, tuttavia era determinata a salire sul velivolo, in procinto di decollare. Approfittando della confusione e dell'aria di festa che si respira in ogni luogo in questo periodo dell'anno, è riuscita in qualche modo ad eludere i primi controlli, ingannando la Transportation Security Administration (Tsa). La donna è quindi salita sul volo della Delta Airlines.

"La Tsa può confermare che un individuo senza carta d'imbarco ha completato i controlli di sicurezza (inclusi quelli personali e i bagagli) senza alcun oggetto proibito. L'individuo ha aggirato due postazioni di verifica dell'identità e dello stato di imbarco ed è salito a bordo dell'aereo" , ha fatto sapere al New York Post un portavoce della Tsa.

A rendere ancora più assurda la vicenda è il fatto che la situazione sia emersa solo alla fine del volo, durato ben sette ore. A quanto pare la passeggera clandestina stava facendo la spola da un bagno all'altro nel tentativo di non farsi sorprendere. Alla fine, però, alcuni assistenti di volo l'avrebbero notata e fermata.

A raccontare quei momenti è stato un uomo che viaggiava in prima classe. "Siamo atterrati a Parigi e l'equipaggio ci ha detto che dovevamo restare seduti mentre la polizia di frontiera francese saliva sull'aereo. In qualche modo siamo volati da New York a Parigi con una clandestina. Questa donna è salita sull'aereo e si è nascosta in un bagno durante il decollo e non è stata individuata fino a quando non stavamo per atterrare" , ha spiegato.

Una volta atterrato a Parigi l'aereo è rimasto fermo, dando alla polizia francese la possibilità di salire. Sei poliziotti della Port Authority hanno raggiunto l'aereo e arrestato la donna, accusata di furto di servizio. Alla donna non è stato permesso l'accesso in Francia e verrà presto rimandata a New York, dove sarà affrontato il suo caso.

La vicenda ha destato molto sconcerto, specie per quanto

riguarda la questione dellaa bordo degli aerei. La Delta Airlines sta conducendo un'indagine accurata per cercare di capire che cosa sia accaduto e come abbia fatto la donna a eludere i controlli.