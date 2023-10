Sassaiola dei tifosi del Marsiglia: feriti al volto Fabio Grosso e il suo vice

Momenti di tensione in Francia prima della sfida tra il Lione e il Marsiglia. La gara di campionato tra le due squadra è in programma a Marsiglia e durante l'arrivo allo stadio del pullman della squadra ospite, alcuni tifosi della formazione marsigliese lo hanno preso di mira, facendolo oggetto di una intensa sassaiola. La squadra e lo staff tecnico non ha fatto in tempo a reagire, perché alcuni sassi scagliati dall'esterno sono riusciti a infrangere i vetri del bus. I vetri hanno colpito principalmente l'allenatore del Lione, Fabio Grosso, e il suo secondo, Raffaele Longo.

Esistono alcuni filmati che riprendono proprio l'allenatore campione del mondo con l'Italia nel 2006 con il volto insanguinato a causa di alcune schegge di vetro che l'hanno raggiunto. Fortunatamente non ci dovrebbero essere gravi conseguenze per lui, che in questi momenti è sottoposto alle cure dello staff sanitario. Sarebbero, invece, più gravi le condizioni di Longo, che pare sia stato raggiunto da un frammento di vetro in un occhio. Al momento non si hanno maggiori informazioni in merito alla vicenda e la federazione francese, dopo aver effettuato alcune valutazioni, ha deciso di non far giocare la partita. Prima della sospensione, una delegazione del Marsiglia composta da Gennaro Gattuso, Pablo Longoria e Jean-Pierre Papin ha fatto visita nello spogliatoio dei rivali.

Lo choc dei giocatori per l'assalto subito è stato troppo forte e la Federazione ha ritenuto opportuno non avviare la gara. Non è stato chiarito se la gara sia stata annullata o solo posticipata, queste saranno valutazioni successive. Secondo una fonte vicina al club del Lione, Fabio Grosso avrebbe sofferto di vertigini e avrebbe riportato traumi multipli. Ma quello dei calciatori non sarebbe l'unico autobus preso d'assalto, perché stando a quanto riferito da alcune fonti, sarebbero stati colpiti anche tre autobus di tifosi del Lione e nessuno di questi sarebbe ora utilizzabile. Ci sarebbero dei feriti anche tra i tifosi della squadra avversaria.