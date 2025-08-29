Lo schianto durante le prove dell'Air Show: muore pilota di F-16, tragedia in Polonia

Tragedia nei cieli della Polonia, dove un F-16 si è schiantato al suolo dopo una manovra acrobatica, prendendo fuoco e non lasciando alcuna possibilità di scampo al pilota.

Stando a quanto riferito dalla stampa locale, i fatti si sono verificati nella serata di ieri, giovedì 28 agosto, durante le prove dell'Air Show Radom 2025, nella Polonia centrale. Sono all'incirca le ore 17.30, quando il caccia, ripreso in un video diventato virale sul web, compie un looping proprio al di sopra della pista di atterraggio. La manovra acrobatica in volo sembra perfetta, ma quando il velivolo compie l'intero "giro della morte" è troppo vicino a terra.

Impossibile effettuare qualunque correzione o tentare l'eiezione, il pilota si schianta al suolo e l'F-16 dell'Aeronautica Militare polacca si trasforma in una letale palla di fuoco. Stando a quanto riferito immediatamente dal Comando Generale delle Forze Armate, a essere coinvolto nell'incidente era stato un aereo della 31a Base Aerea Tattica vicino a Poznań: nessuna vittima tra i civili, numerosi dei quali disposti ai lati della pista per ammirare le acrobazie in cielo, ma purtroppo non c'era nulla da fare per l'uomo alla cloche del caccia, deceduto sul colpo. Ovviamente l'Air Show Radom 2025, in programma questo fine settimana, è stato annullato a causa della tragedia.

Tramite un post pubblicato sulla piattaforma social X, il primo ministro polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, accorso sul luogo dell'incidente, ha confermato la notizia, esprimendo la sua vicinanza ai familiari della vittima. "Nell'incidente dell'aereo F-16 è morto un pilota dell'esercito polacco, un ufficiale che ha sempre servito il suo Paese con dedizione e grande coraggio" , ha scritto il premier. "Rendo omaggio alla sua memoria. Alla famiglia e ai suoi cari, porgo le mie più sentite condoglianze" , ha aggiunto in conclusione, "questa è una grande perdita per l'Aeronautica Militare e per l'intero esercito polacco".

Le indagini per far luce sulla vicenda sono ancora in corso, ma nelle ore successive si è diffuso il nome della vittima: si tratta del maggiore Maciej Krakowian, comandante del Tiger Demo Team nonché istruttore presso la base di Poznań-Krzesiny. Il 38enne, con un'esperienza pluriennale in missioni internazionali e oltre 1.

"Era il volto dell'F-16, dell'Aeronautica e dell'Esercito polacco"

"ha lasciato il cuore nella squadriglia".

200 ore di volo sugli F-16 era ritenuto uno dei migliori piloti dell'esercito., ha dichiarato il generale Norbert Chojnacki,