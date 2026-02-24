Scia di fiamme e panico a bordo, l'atterraggio è un incubo per i passeggeri

Tanta paura a bordo di un velivolo della Delta Air Lines, costretto ad atterrare in circostanze davvero terrificanti. I passeggeri, infatti, hanno assistito a una scia di fiamme partite dall'aereo che ha fatto immediatamente pensare al peggio.

L'episodio si è verificato lo scorso 22 febbraio. Il volo Delta 1067, operato da un Boeing 737-900, era partito intorno alle 18.45 dall'aeroporto Savannah/Hilton Head International, in Georgia, ed era diretto ad Atlanta, quando si è verificato un problema. L'emergenza è scattata poco dopo il decollo, costringendo il pilota a effettuare un immediato atterraggio. Stando a quanto riferito fino ad ora, si sarebbe verificato un guasto meccanico al motore sinistro, descritto dai testimoni come un forte boato. Per questa ragione l'atterraggio d'emergenza si è rivelato necessario. Il pilota ha riportato l'aereo a terra circa 25 minuti dopo la partenza, ma proprio durante le fasi di atterraggio si è verificato l'ennesimo problema.

Il malfunzionamento del motore, infatti, ha provocato la fuoriuscita delle fiamme, che sono state ben visibili a bordo del velivolo ma anche dalla torre di controllo. Le scintille hanno innescato un vasto incendio nel prato che si trova nei pressi della pista. Sono stati momenti di assoluto panico.

A bordo dell'aereo della Delta si trovavano 179 passeggeri e i 6 membri dell'equipaggio. Fortunatamente il personale di bordo è riuscito a ristabilire la calma. Tutto è stato fatto secondo le procedure e non ci sono stati feriti.

I vigili del fuoco hanno spento l'incendio in poco tempo e non si sono verificate ulteriori emergenze. Per garantire la sicurezza, alcuni voli sono stati dirottati su altri aeroporti oppure hanno subito dei ritardi. Sulla vicenda la Federal Aviation Administration ha comunque avviato un'indagine, soprattutto per comprendere che cosa abbia provocato il danno al motore.

"Il Boeing 737-900 è atterrato in sicurezza ed è stato

accolto dai camion dei pompieri, mentre i passeggeri sono sbarcati al gate. Il pilota è intervenuto dicendo: 'Il motore è rotto, ma noi ne abbiamo un altro funzionante'", ha dichiarato la Delta Air Lines in una nota ufficiale.