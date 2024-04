Scomparsa Mint Butterfield, figlia di due miliardari della Silicon Valley (fondatori di Flickr)

Sono ore di apprensione per le sorti della giovane Mint Butterfield, figlia di due miliardari della Silicon Valley. La ragazza, 16 anni, ha fatto perdere le sue tracce da domenica scorsa e da quel momento di lei non si sa più nulla.

Cosa è successo

Mint è scomparsa a Bolinas, in California. È figlia di due big del mondo digitale, Stewart Butterfield e Caterina Fake. La coppia, oggi separata, è famosa per aver fondato Flickr, un sito web multilingua che permette di condividere fotografie personali. A preoccupare il fatto che l'adolescente avesse tempo prima minacciato di uccidersi.

La 16enne è stata vista lunedì scorso in un porto a circa 80 km da casa di sua madre, nella zona di San Francisco. Il timore è che la giovane possa essersi addentrata in un quartiere malfamato della zona. Sarebbe stata proprio sua madre a dare l'allarme, denunciando la scomparsa della ragazza. La polizia locale è impegnata nelle operazioni di ricerca.

Gli inquirenti hanno dichiarato che Mint è stata vista l'ultima volta a Bolinas intorno alle 22.00 di domenica, ore locali. Un amico di famiglia ha successivamente dichiarato di aver avvistato l'adolescente a Larkspur Landing, una comunità costiera situata a nord di San Francisco lo scorso 23 aprile. Da qui il timore che la 16enne fosse diretta nel quartiere Tenderloin di San Francisco, una zona piuttosto pericolosa. Nel denunciare la scomparsa della figlia, Caterina Fake ha spiegato che la giovane si era allontanata da casa con una valigia, o di notte oppure la mattina presto.

Non si conoscono ancora le ragioni che potrebbero aver portato Mint Butterfield a lasciare la casa materna. La giovane non è neppure in possesso di un'auto. A quanto pare la 16enne aveva fatto uso di droghe in passato, ecco perché si teme che possa essersi diretta nel quartiere di Tenderloin, dove vengono spacciate molte sostanze. Altro motivo di preoccupazione, la recente minaccia di suicidio espressa dalla 16enne.

L'appello e ricerche

In queste ore sono in tanti ad essere impegnati nelle ricerche di Mint. L'ultima volta che è stata vista, la ragazzina indossava una felpa nera, pantaloni del pigiama in flanella e stivali neri.

Le forze dell'ordine hanno diffuso una sua foto, invitando chiunque avvisti la giovane a contattare subito l'ufficio dello sceriffo della