Scontri a Marsiglia, morto 27enne colpito con un proiettile di gomma dalla polizia

Non si placa la violenza in Francia. Un uomo di 27 anni è morto nella notte tra sabato 1 e domenica 2 luglio a causa di un proiettile di gomma sparato dagli agenti della polizia di Marsiglia. I media francesi fanno sapere che è stata aperta un'inchiesta sul caso. La procura di Marsiglia ha dichiarato che il 27enne è perito per via dello " shock violento al livello del torace " e in mezzo alla confusione dell'ultimo weekend non è stato ancora possibile stabilire con certezza se la vittima stesse partecipando ai disordini e ai saccheggi o se fosse un semplice passante colpito per sbaglio.

" Gli elementi dell'inchiesta - riferisce una fonte della procura di Marsiglia - permettono di considerare come probabile un decesso causato da uno shock violento al livello del torace provocato da un proiettile di tipo flash-ball ". La notizia è stata data per prima dal giornale locale La Marsellaise, a cui ha poi fatto seguito la conferma ufficiale proveniente dalla procura. " L'impatto del proiettile ha provocato un arresto cardiaco e quindi la morte in un intervallo breve ". Si sta dunque indagando per ferite mortali provocate da uso o minaccia di un'arma.

Quella di Marsiglia, seconda città del Paese ed epicentro degli scontri deflagrati Oltralpe dopo l'omicidio del 17enne Nahel a Nanterre per mano di un poliziotto, è la terza vittima registrata durante le proteste: a perdere la vita prima di lui un 20enne di Rouen precipitato da un tetto e un vigile del fuoco di 24 anni in servizio.

Il sindaco del capoluogo della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Benoit Payan, intanto ha reso noto che il comune metterà due milioni di euro a disposizione dei commercianti che hanno subito danni importanti proprio a causa delle proteste che stanno infiammando tutto il Paese. Sempre a Marsiglia un bus con a bordo turisti cinesi è stato preso d'assalto dai manifestanti. L'ambasciata di Pechino ha denunciato alle autorità francesi che alcuni cittadini cinesi sono rimasti feriti.