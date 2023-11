“Sconvolgente”. In Germania si propone di togliere il nome di “Anna Frank” da un asilo

"Meglio un nome meno politico", con questa motivazione la direttrice e un gruppo di genitori di un asilo nido in Germania ha cercato di cambiare il nome della scuola Anna Frank. Il motivo è che quella della bimba oebrea olandese deportata ad Auschwitz dai tedeschi non sarebbe una storia adatta ai bambini. La proposta è stata per il momento respinta dal consiglio comunale di Tangerhütte. Per i prossimi giorni, è previsto un documento comune da parte di tutti i capigruppo, di maggioranza e opposizione: il testo dovrebbe recitare che " i gruppi parlamentari del consiglio comunale di Tangerhütte chiedono al sindaco Brohm di respingere chiaramente questa ridenominazione ".

Nel documento con il quale il consiglio comunale intende prendere una posizione ferma e precisa nella questione si spiega che la richiesta di cambiare nome è piuttosto la prova di una " dimenticanza della storia da parte dei responsabili ". Il sindaco Brohm ha provato a spiegare che il cambio nome non c'entra nulla con la crisi israelo-palestinese ed era stata prospettata già all'inizio di quest'anno: la modifica era stata proposta per "rimarcare visibilmente" il "fondamentale nuovo inizio" che l'asilo sta preparando da 14 mesi. Ma la concomitanza ha reso tutto più assurdo.

" Inquietante, direi anzi sconvolgente ", è stato il commento di Giuseppe Valditara alla vicenda. L'episodio è infatti solo l'ultimo segnale, in ordine di tempo, di un fenomeno che sta diventando allarmante, come testimoniato anche dal segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, che si è detto "profondamente turbato" dal crescente antisemitismo, così come dal fanatismo anti-musulmano. Dalle stelle di David e gli oltraggi in Francia (culminati con l'accoltellamento di una donna ebrea sabato scorso a Lione) agli episodi di vandalismo nel cimitero di Vienna, dagli attacchi ai negozi e le sinagoghe in Spagna, la situazione preoccupa sempre di più.

Anche in Italia ci sono casi: dopo i ripetuti casi di vandalismo ai danni delle pietre d'inciampo a Trastevere, la procura di Roma ha aperto un'indagine per odio razziale. Ma la volontà di voler cambiare nome all'asilo perché la storia di Anna Frank non è abbastanza facile da spiegare ai bambini segna in maniera netta una deriva culturale assunta dall'Europa negli ultimi anni, contro la quale è necessario intervenire immediatamente per evitare che questo infici sulla crescita dei giovani e giovanissimi. I valori con i quali è stata formata l'Europa nel dopoguerra vanno in direzione opposta a quelli che si stanno diffondendo.