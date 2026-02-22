Leggi il settimanale
Cronaca internazionale |A Mar-a-Lago

Il Secret Service uccide un uomo che provava a entrare nella residenza di Trump

Per gli agenti l'uomo era entrato "senza autorizzazione". Secondo alcuni media stranieri, sarebbe stato avvistato mentre trasportava un fucile e una tanica di benzina

Il Secret Service ha sparato e ucciso un uomo armato che era entrato "senza autorizzazione" a Mar-a-Lago. Lo riporta Fox. Donald Trump è alla Casa Bianca e non, come spesso succede nei fine settimana, nella sua abitazione in Florida.

Secondo il Secret Service, l'uomo è stato "avvistato dal cancello nord della proprietà di Mar-a-Lago mentre trasportava quello che sembrava essere un fucile e una tanica di benzina". È stato ucciso da agenti del Secret Service e da un vice sceriffo della contea di Palm Beach, ha dichiarato l'agenzia stessa.

L'incidente è avvenuto intorno all'una e mezzo di notte. L'identità dell'uomo, sui 20 anni, non è ancora stata rivelata.

Articolo in aggiornamento

