Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Cronaca internazionale |news in tempo reale

L'Iran designa le forze aeree e marine dell'Ue come organizzazioni terroristiche

La risposta di Teheran che considera una "decisione illegale e ingiustificata" quella presa lo scorso giovedì dal Consiglio europeo, che ha inserito le Guardie Rivoluzionarie nella lista delle organizzazioni terroristiche

Diretta L'Iran designa le forze aeree e marine dell'Ue come organizzazioni terroristiche

Continua la tensione in Iran.

Con una dichiarazione del ministero degli Esteri iraniano, Teheran ha fatto sapere che designa le "forze navali e aeree" degli Stati membri dell'Unione Europea come organizzazioni terroristiche, in risposta alla "decisione illegale e ingiustificata" presa lo scorso giovedì dal Consiglio europeo, che ha inserito le Guardie Rivoluzionarie nella lista delle organizzazioni terroristiche, a seguito dell'accordo del Consiglio Affari Esteri del 29 gennaio.

Iran designa le forze aeree e marine dell'Ue come organizzazioni terroristiche

L'Iran designa le "forze navali e aeree" degli Stati membri dell'Unione Europea come organizzazioni terroristiche. E' la risposta di Teheran alla "decisione illegale e ingiustificata" presa lo scorso giovedì dal Consiglio europeo, che ha inserito le Guardie Rivoluzionarie nella lista delle organizzazioni terroristiche, a seguito dell'accordo del Consiglio Affari Esteri del 29 gennaio. Lo ha affermato una dichiarazione del Ministero degli Esteri iraniano.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica