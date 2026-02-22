Dazi, l'Europa verso lo stop all'intesa con gli Usa: "Rispettino gli accordi"

Chiuse nelle 'war room' per cercare di capire le implicazioni della decisione della Corte Suprema sui dazi e come reagire senza andare allo scontro con l'amministrazione Trump. Per gli amministratori delegati delle aziende americane, uno degli obiettivi, oltre a riposizionarsi al meglio in un nuovo contesto competitivo, è capire come procedere con i rimborsi. Alcuni avvocati - riporta il Wall Street Journal - hanno avvertito che le aziende potrebbero dover intentare una causa per ottenere la loro restituzione. "Non sembra automatico", ha affermato David Dorey dello studio legale Fisher Phillips. "Ci sono domande aperte su cosa significhi e se ne valga la pena", ha aggiunto. Ed è questo uno dei grandi dubbi: dover fare causa per riavere i soldi pagati comporta spese legali da sostenere e tempi lunghi, come ha paventato Trump. Il tutto senza la certezza di venire rimborsati: se i ca si saranno infatti affrontati uno per uno, non è detto che tutte le aziende ottengano rimborsi.