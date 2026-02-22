Dazi, l'Europa verso lo stop all'intesa con gli Usa: "Rispettino gli accordi"

L'eurodeputato tedesco Bernd Lange, presidente della commissione per il commercio internazionale dell'Europarlamento e relatore per l'accordo commerciale Usa-Ue, ha annunciato che, alla luce delle ultime novità da parte Usa sui dazi, lunedì proporrà formalmente all'emiciclo di "sospendere il lavoro legislativofino a quando non avremo una valutazione giuridica adeguata e impegni chiari da parte degli Stati Uniti". Il Parlamento europeo avrebbe dovuto successivamente ratificare il cosiddetto Turnberry Agreement, raggiunto a luglio.
Chiuse nelle 'war room' per cercare di capire le implicazioni della decisione della Corte Suprema sui dazi e come reagire senza andare allo scontro con l'amministrazione Trump. Per gli amministratori delegati delle aziende americane, uno degli obiettivi, oltre a riposizionarsi al meglio in un nuovo contesto competitivo, è capire come procedere con i rimborsi. Alcuni avvocati - riporta il Wall Street Journal - hanno avvertito che le aziende potrebbero dover intentare una causa per ottenere la loro restituzione. "Non sembra automatico", ha affermato David Dorey dello studio legale Fisher Phillips. "Ci sono domande aperte su cosa significhi e se ne valga la pena", ha aggiunto. Ed è questo uno dei grandi dubbi: dover fare causa per riavere i soldi pagati comporta spese legali da sostenere e tempi lunghi, come ha paventato Trump. Il tutto senza la certezza di venire rimborsati: se i ca si saranno infatti affrontati uno per uno, non è detto che tutte le aziende ottengano rimborsi.
Nella riunione di domani "proporrò al team negoziale del Pe di sospendere i lavori legislativi fino a quando non avremo una valutazione giuridica adeguata e impegni chiari da parte degli Stati Uniti". Lo annuncia su X il presidente della commissione Commercio internazionale dell'Eurocamera Bernd Lange, relatore dell'intesa Ue-Usa sui dazi. "Nessuno riesce più a capirci qualcosa: solo domande aperte e crescente incertezza per l'Ue e gli altri partner commerciali degli Stati Uniti. Le condizioni dell'accordo di Turnberry e la base giuridica su cui è stato costruito sono cambiate", sottolinea.