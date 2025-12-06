Serata di gala a Windsor, Claudia Schiffer lontana da William: ecco perché

L'ultima cena di gala tenutasi al castello di Windsor è stata a dir poco sfarzosa: il regale banchetto di Stato in onore del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e della first lady Elke Büdenbender si è svolto lo scorso 3 dicembre, ed è stato molto discusso per le importanti personalità che vi hanno preso parte, fra cui la supermodella tedesca Claudia Schiffer e suo marito, il regista Sir Matthew Vaughn.

Proprio parlando della presenza di Claudia Schiffer alla cena voluta da Re Carlo, sono emersi alcuni divertenti retroscena. A quanto pare la modella e attrice tedesca aveva conquistato il cuore del Principe William, quando questi era soltanto un ragazzo. Ciò ha dato subito modo ai fan del gossip di fare congetture. Claudia Schiffer, oggi Lady Vaughn, è stata fatta sedere vicino al Primo ministro Keir Starmer, a poca distanza dal Sovrano. Un onore non da poco. La supermodella ha incarnato perfettamente l'importante collegamento che vi è fra Londra e Berlino.

A quanto pare il Principe William, ai tempi della sua adolescenza, aveva una cotta per lei. Stando a indiscrezioni, proprio per questa ragione la donna sarebbe stata tenuta a debita distanza da lui. Pare che la Famiglia Reale abbia assegnato i posti a tavola tenendo conto anche di questo "inconveniente". Tornando nel passato, infatti, c'è già stato un incontro fra i due. Si racconta che la Principessa Diana avesse invitato a Kensington Palace Claudia Schiffer, Christy Turlington e Naomi Campbell per fare uno scherzo. I poster delle tre modelle adornavano le pareti della camera da letto di William e per il Principe fu davvero molto imbarazzante.

Al fianco di William durante la cena di gala, in ogni caso, c'era Kate, che ha incantato con il suo aspetto radioso.

La Principessa ha lasciato tutti senza fiato con laappartenuta alla Regina Vittoria. Si tratta di un gioiello esposto poche volte al pubblico. Fu il Principe Alberto a idearla per la sua consorte. La tiara è composta da ben 2.600 diamanti Garrard.