Si finge poliziotto e spara a due politici locali: uccisa l'ex speaker della Camera Melissa Hortman

Nei pressi di Minneapolis si sono registrate due "sparatorie mirate" come sono state definite dalle autorità locali, che hanno preso di mira la deputata Melissa Hortman, uccisa nell'agguato, e il senatore John Hoffman, fuori pericolo. " Sono stato informato delle sparatorie mirate a Champlin e Brooklyn Park. Le autorità sono sul posto e avranno tutte le risorse necessarie. Monitoriamo la situazione ", ha detto il governatore del Minnesota Tim Walz. " In Minnesota si è consumata una tragedia indicibile. La mia cara amica e collega Speaker Melissa Hortman e suo marito Mark sono stati uccisi questa mattina in quello che sembra essere un assassinio a sfondo politico ", ha proseguito il governatore. Dal primo identikit fornito dell'aggressore, pare sia un uomo bianco con i capelli castani con indosso un giubbotto antiproiettile nero sopra una camicia e pantaloni blu.

L'uomo pare fosse vestito da poliziotto e con questo travestimento si sarebbe avvicinato ai due per poi sparare. Gli eventi si sarebbero svolti alle 5.30 della mattina (ora locale) e in tutta la zona è scattata la caccia all'uomo, dal momento che l'autore degli spari vine definito come molto pericoloso. L'uomo, come fatto con i due politici del partito Democratico colpiti, potrebbe fingersi un agente di polizia, per questa ragione è stata diramata un'allerta a tutta la popolazione. I due politici pare siano stati colpiti nelle loro case, secondo quanto riportato dal sindaco di Minnapolis, e a riportare ferite sarebbe stata anche la moglie di Hoffman. Il marito di Hortman, invece, è morto. I due sono stati colpiti rispettivamente a Champlin e Brooklyn Park, località distanti circa 13 chilometri. " Sono stato informato dell'attacco, che appare mirato. Questa terribile violenza non sarà tollerata in America ", ha dichiarato il presidente Donald Trump. Il ministro della Giustizia americana Pam Bondi ha ribadito che " questa orribile violenza non sarà tollerata ".

Hoffman, un democratico, è stato eletto per la prima volta nel 2012. Dirige la Hoffman Strategic Advisors, una società di consulenza. In precedenza ha ricoperto il ruolo di vicepresidente dell'Anoka Hennepin School Board, che gestisce il più grande distretto scolastico del Minnesota. Hoffman è sposato e ha una figlia.

La Hortman è la leader democratica della Camera nella legislatura statale e un'. È stata eletta per la prima volta nel 2004. L'Fbi è coinvolta nelle operazioni di ricerca del sospetto.