"Si prepara a una guerra su tre fronti": le strane manovre navali della Cina

Gli ultimi movimenti delle navi da guerra dell'esercito cinese hanno spinto vari esperti a interrogarsi sul loro significato. Di recente, tre dei moderni cacciatorpediniere Type 055 della Marina della Cina hanno preso parte a esercitazioni militari in tre diverse regioni marittime. Il cacciatorpediniere di classe Renhai Type 055 è stato impiegato per tre diverse esercitazioni militari condotte in aree comprese tra il Mar Giallo, il Mar Cinese Meridionale - dove Pechino ha controversie territoriali con numerosi paesi del Sud-est asiatico - e l'Oceano Pacifico, dove il Dragone starebbe espandendo la sua presenza militare. Il cacciatorpediniere Type 055 Nanchang ha invece condotto operazioni di combattimento su più rotte nel Mar Giallo, mentre in un altro caso diversi mezzi, tra cui le navi di rifornimento Chaganhu e Qinghaihu, e il cacciatorpediniere Type 055 Yan'an, hanno effettuato ampie esercitazioni di supporto al combattimento.

La Cina muove le sue navi da guerra

Allo stesso tempo un gruppo di lavoro della Marina dell'esercito cinese ha condotto due esercitazioni a fuoco vivo nei pressi dell'Australia e della Nuova Zelanda. Era la prima volta che Pechino conduceva esercitazioni con fuoco vivo in acque internazionali tra i due paesi del Pacifico e, a quanto si dice, le avrebbe realizzate senza fornire un adeguato preavviso o notifica. Tuttavia, nonostante la condanna di Canberra e Auckland, gli analisti cinesi hanno sostenuto che le esercitazioni militari in mari lontani sono la nuova normalità e che " i Paesi dovrebbero adattarsi ai legittimi viaggi della Marina cinese in mari lontani ".

Il sito Eurasiantimes ha sottolineato che le ultime manovre con il Type 055 rappresenta una testimonianza delle crescenti ambizioni e capacità navali della Cina, oltre a dimostrare che il Dragone può inviare le sue navi da guerra all'avanguardia in diverse regioni contemporaneamente, se necessario. La Marina cinese, tra l'altro, ha commissionato otto cacciatorpediniere Type 055, la risposta cinese agli incrociatori AEGIS della Marina degli Stati Uniti. La prima di queste navi avanzate, denominata Nanchang, è entrata in servizio nel 2020. Da allora, altre sette navi di questa classe sono entrate in servizio operativo, tra cui Lhasa, Anshan, Wuxi, Dalian e Yan'an.

L'importanza della Type 055

La nave Type 055 è equipaggiata con armamenti antimissile, antinave, antisommergibile e di difesa aerea, oltre ad essere dotata di capacità stealth. È considerata tra le navi da guerra più sofisticate del suo genere ed è munita di un SAM a medio raggio, un missile terra-aria a lungo raggio (HQ-9) e un DK-10A quadruplo. La Type 055 è anche la prima grande nave da combattimento cinese a usare la piena potenza della turbina a gas. Vanta poi un sofisticato armamento antisommergibile e radio, radar avanzati, sensori e sistemi di collegamento dati integrati nel suo albero.

L'importanza strategica della nave è sottolineata dal fatto che nel 2024 il Type 055 è stato riconosciuto come "modello" dal comitato del Partito Comunista Cinese della Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione dopo il completamento di diverse missioni

impegnative. E così, mentre si vocifera che la Cina starebbe lavorando alla sua quarta portaerei, lo sviluppo di navi da guerra pesanti Type 055 potenziate potrebbe rafforzare ulteriormente la capacità marittima di Pechino.