"Siamo pronti a espellerlo". L'AfD scarica il candidato che "parla come Hitler"

Il leader dell’AfD, Tino Chrupalla, ritiene che Alexander Eichwald, uno dei candidati al congresso della nuova organizzazione giovanile dell’AfD, Generation Deutschland (Gd), sarà presto escluso dal partito. Eichwald aveva provocato forte indignazione durante l’evento di lancio della nuova organizzazione dei giovani dell'AfD, con un discorso che imitava la retorica e il tono degli interventi pubblici di Adolf Hitler. “Se era satira, allora era satira davvero pessima”, ha dichiarato Chrupalla all'emittente ntv, commentando l’esibizione di Eichwald. “In ogni caso, non resterà membro del partito. Questo è certo”.

Non è però ancora chiaro se Eichwald verrà formalmente espulso o se deciderà di lasciare volontariamente l’AfD. “Vediamo che cosa emergerà”, ha aggiunto Chrupalla. “Non sappiamo ancora tutto ciò che potrebbe venire fuori". Chrupalla ha così risposto alle discussioni interne su quanto il discorso di Eichwald fosse serio o se potesse trattarsi di un’azione intenzionalmente provocatoria. Il circolo AfD di Herford ha già preso le distanze dal delegato, chiedendone le dimissioni immediate. Su Facebook il direttivo locale ha scritto di aver avviato, parallelamente alla richiesta di dimissioni, anche la procedura di espulsione. “Eichwald dovrebbe rassegnare oggi stesso la sua tessera. Chi si presenta in questo modo non ha posto nell’AfD”, ha dichiarato il presidente del circolo, Alexander Parteck. Ha inoltre accusato Eichwald di essersi autodefinito “responsabile giovanile designato” dell’AfD di Herford, un ruolo che – secondo il circolo – si sarebbe completamente inventato.

Durante il colloquio di ammissione al partito, hanno aggiunto, non aveva mostrato alcun comportamento o affermazione che lasciassero intuire future posizioni estremiste. Il discorso ha avuto conseguenze immediate: la sezione AfD del consiglio comunale di Herford lo ha già rimosso dal ruolo di cittadino esperto con funzione consultiva. Il nuovo presidente di Generation Deutschland, Jean-Pascal Hohm, ha ipotizzato che Eichwald possa essere stato introdotto di proposito nel partito. “Che sia un provocatore di sinistra, un informatore dei servizi o semplicemente un pazzo, chi si presenta così non ha posto nell’AfD né nella sua organizzazione giovanile”, ha dichiarato il giorno dopo il congresso. Ha così lasciato intendere che Eichwald possa aver agito per conto di organismi statali, anche se al momento non esistono prove.

Secondo Chrupalla, Eichwald è stato ammesso al circolo AfD di Herford il 5 ottobre e ha aderito alla nuova giovanile il 15 ottobre. Generation Deutschland è la nuova organizzazione giovanile dell’AfD, fondata nel fine settimana a Giessen come erede della precedente Junge Alternative, scioltasi in primavera dopo che il partito aveva preso le distanze da essa.

Lo scioglimento era stato motivato dalla classificazione della Junge Alternative come accertata organizzazione estremista di destra da parte dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione e dal rischio di un possibile divieto.