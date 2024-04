Sicurezza, interni e nuovo menu: come sarà il Titanic 2

I lavori inizieranno nel 2025, il viaggio inaugurale nel 2027: non si tratta di una nave da crociera qualsiasi ma del Titanic 2 che ha intenzione di costruire Clive Palmer, uomo d'affari e politico australiano per una cifra che si attesta intorno al miliardo di dollari. L'argomento è tornato d'attualità nelle scorse settimane con una conferenza stampa in cui il magnate ha annunciato che il progetto è stato ripreso in mano dopo gli intoppi del passato ma stavolta con l'intenzione di procedere spedito e rispettare la nuova data di scadenza. Sono numerose e significative le novità rispetto al transatlantico del Novecento del quale il nuovo Titanic rispetterà in ogni caso l'aspetto esterno ma con (ovviamente) tante migliorìe innanzitutto tecnologiche.

Il progetto di sicurezza

"Il design del Titanic II di Clive Palmer integra perfettamente le moderne caratteristiche di sicurezza onorando l'eleganza nostalgica della nave", spiegano gli esperti di Blue Star Line, azienda fondata da Palmer nel 2013 che si chiama come l'originale. È previsto un ponte extra soltanto per le scialuppe di salvataggio che va a correggere " un difetto osservato nel progetto originale del Titanic, garantendo capacità di navigazione e di supervisione migliorate, soprattutto in condizioni marittime difficili" . Per navigare saranno utilizzati dispositivi all'avanguardia così come il radar e gli altri e moderni sistemi di comunicazione. Il nuovo Titanic, inoltre, sarà più largo del predecessore, presenta un triplo sistema di propulsione diesel-elettrico, una visibilità migliorata sulla prua oltre a un rinforzo strutturale migliorato.

Fonte: Blue Star Line

Le "delizie culinarie"

Punto di forza del Titanic del passato erano sicuramente i pasti riservati ai passeggeri in prima classe. Quella che l'azienda definisce come " esperienza culinaria straordinaria " sarà fruibile nelle grandi sale da pranzo come nel Titanic originale. "Il menu presenta una squisita selezione di piatti ispirati all'era edoardiana, che mettono in mostra i migliori ingredienti e l'abilità culinaria dell'epoca" .

Per questa ragione, ecco che gli ospiti potranno scegliere tra Tartine all'Amiral e ostriche come antipasti, deliziose zuppe come il Consommé Olga o la crema di zuppa d'orzo. Per gli amanti del pesce ecco il salmone in camicia con salsa mousseline o il filetto di sogliola con salsa di cetrioli, per chi preferisce la carne ci sarà l'imbarazzo della scelta con pollo alla Maryland ma anche del controfiletto di manzo con salsa alla cacciatora: non mancheranno anatroccolo e agnello arrosto. Presenti anche sorbetti e dolci come il Budino Waldorf o le pesche in gelatina di Chartreuse. " Ogni piatto riflette l'eleganza e la raffinatezza dell'era edoardiana, promettendo un'esperienza culinaria indimenticabile a bordo del Titanic II", fa sapere la Blue Star Line.

Differenze tra prima, seconda e terza classe

Come in passato ma anche come accade adesso nelle moderne navi da crociera, anche il Titanic 2 avrà cabine differenti in base alla cifra di spesa dei passeggeri: in prima classe sono previste cabine con mobili d'epoca e morbide poltrone per godersi la crociera sul balcone privato. In seconda classe le cabine saranno arredate con mobili pregiati ma molta importanza sarà data anche alle " invitanti aree comuni della nave, dove accoglienti salotti e invitanti angoli lettura offrono il rifugio perfetto per il relax e la conversazione" . In terza classe, infine, si vivrà un'esperienza definita " di cameratismo e avventura. Come passeggero di terza classe, verrai accolto in cabine accoglienti decorate con arredi semplici ma confortevoli, che offrono un rifugio accogliente per riposarsi e rilassarsi durante il viaggio. Un assaggio di com'era, anche se con il lusso di più bagni rispetto all'originale .

Come avveniva in passato, per ognuna della classi di appartenenza sono previsti colazione, pranzi e cene differenti: in prima classe ecco i pasti gourmet con una bozza del menu sopra menzionata, in seconda sono previsti piatti di livello come nei migliori ristoranti di terra mentre punto di forza dei piatti in terza classe sarà la varietà di alcune specialità mondiali, una specie di cucina multietnica.

Insomma, promette di essere un viaggio memorabile viste le fedeli riproduzioni del Cafè Parisien, il Captains Bridge e lo scalone d'onore originale per citare tre delle aree più conosciute: saranno presenti piscina e palestra, è ancora presto per conoscere i costi del primo viaggio che salperà da Southampton, Regno Unito, per poi fare uno scalo a Cherbourg, in Francia e infine recarsi a New York destinazione originale del primo viaggio dove sarebbe dovuto arrivare il Titanic.