"Grossi e velenosi". È allarme per l'invasione di ragni giganti "Joro"

La rapida diffusione di una specie di aracnidi, arrivata dall'Oriente, sta allarmando gli Stati Uniti: si tratta del cosiddetto ragno "Joro", la cui presenza in territorio americano è documentata a partire dal 2014. Famoso per le sue considerevoli dimensioni, questo ragno è anche velenoso, dunque gli studiosi stanno cercando di capire quanto possa effettivamente essere pericoloso nei confronti dell'uomo.

L'invasione dei ragni giganti

La Trichonephila clavata, conosciuta anche come ragno Joro, arriva dall'Asia. Nello specifico, questo ragno può essere trovato in tutto il Giappone, ma anche in Corea, Taiwan e Cina. Negli ultimi anni, complici i viaggi e la globalizzazione, l'aracnide è arrivato anche nel nord America, trovando un territorio evidentemente molto favorevole. In poco tempo, infatti, ha cominciato a diffondersi.

Questa invasione è stata possibile grazie alla spiccata capacità di adattamento di questo aracnide, oltre alle sue dimensioni, che lo rendono una preda poco appetibile. Basti pensare che le femmine possono raggiungere gli 8 cm di lunghezza. Sono ragni riconoscibili grazie al loro colore, che va dal giallo brillante al nero e al rosso. Le loro caratteristiche li hanno resi molto popolari fra gli amanti dei ragni, che li hanno voluti nelle loro case. Non è da escludere, dunque, che lo Joro sia riuscito proprio in questo modo ad arrivare negli Stati Uniti.

Il loro primo avvistamento negli Usa risale al 2014, e da allora si sono diffusi molto. Diversi esemplari sono stati individuati in Florida, Alabama, Mississippi, Carolina del Nord e del Sud, Tennessee, Kentucky, Virginia, Virginia Occidentale, Maryland e Ohio. Una vera e propria invasione, insomma.

Andy Davis, ricercatore dell'università della Georgia, ha osservato che i ragni sembrano a loro agio nell'ambiente urbano. Alcuni Joro sono stati avvistati sui lampioni e sui pali del telefono.

Scatta l'allarme

Secondo gli esperti, il ragno Joro è piuttosto timido e non aggressivo. Non tenderebbe, dunque, ad attaccare.

Il suo, però, è doloroso, oltre che velenoso, pertanto si sta cercando di capire se l'aracnide in questione costituisce o meno un pericolo per l'uomo. Trovandosi in pericolo, infatti, il ragno non esiterebbe a mordere. Sconosciuto, inoltre, il suo impatto sull'attuale ecosistema.

Stando alle prime informazioni, il veleno sarebbe doloroso ma non dannoso per la vita.