Cronaca internazionale

Interferenze Gps dei russi, l’aereo di von der Leyen costretto ad atterrare: cosa è successo

Secondo il Financial Times, per far atterrare la presidente della Commissione Ue sono state utilizzate le mappe cartacee

Paura per Ursula von der Leyen. Ieri pomeriggio l’aereo che trasportava la presidente della Commissione europea da Varsavia a Plovdiv, in Bulgaria, ha subito un’interruzione dei servizi di navigazione Gps durante l’avvicinamento all’aeroporto. A riferirlo è il Financial Times, citando fonti ufficiali a conoscenza dell’episodio.

Secondo tre funzionari informati sui fatti, l’interruzione sarebbe stata causata da un’operazione di interferenza, attribuita a responsabilità russe. Uno di loro ha dichiarato che “il Gps dell’intera area aeroportuale si è spento”, rendendo necessario un atterraggio alternativo. Dopo circa un’ora di sorvolo, il pilota ha optato per una discesa manuale, basandosi su mappe cartacee.

La tecnica utilizzata – nota come jamming e spoofing – consiste nel disturbare o manipolare i segnali satellitari, impedendo il corretto funzionamento dei sistemi di navigazione.

Tradizionalmente impiegata da apparati militari o di intelligence per proteggere infrastrutture sensibili, questa pratica è stata recentemente utilizzata anche in contesti civili, in particolare nell’area del Mar Baltico e in diversi Paesi dell’Europa orientale, dove si è registrato un incremento di episodi simili che hanno interessato aerei, imbarcazioni e utenti civili. Dopo la visita ufficiale, von der Leyen ha lasciato Plovdiv a bordo dello stesso velivolo, senza ulteriori problemi.

