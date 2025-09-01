Interferenze Gps dei russi, l’aereo di von der Leyen costretto ad atterrare: cosa è successo

Paura per Ursula von der Leyen. Ieri pomeriggio l’aereo che trasportava la presidente della Commissione europea da Varsavia a Plovdiv, in Bulgaria, ha subito un’interruzione dei servizi di navigazione Gps durante l’avvicinamento all’aeroporto. A riferirlo è il Financial Times, citando fonti ufficiali a conoscenza dell’episodio.

Secondo tre funzionari informati sui fatti, l’interruzione sarebbe stata causata da un’operazione di interferenza, attribuita a responsabilità russe. Uno di loro ha dichiarato che “il Gps dell’intera area aeroportuale si è spento”, rendendo necessario un atterraggio alternativo. Dopo circa un’ora di sorvolo, il pilota ha optato per una discesa manuale, basandosi su mappe cartacee.

La tecnica utilizzata – nota come jamming e spoofing – consiste nel disturbare o manipolare i segnali satellitari, impedendo il corretto funzionamento dei sistemi di navigazione.

Tradizionalmente impiegata da apparati militari o di intelligence per proteggere infrastrutture sensibili, questa pratica è stata recentemente utilizzata anche in contesti civili, in particolare nell’area del Mar Baltico e in diversi Paesi dell’Europa orientale, dove si è registrato un incremento di episodi simili che hanno interessato aerei, imbarcazioni e utenti civili. Dopo la visita ufficiale, von der Leyen ha lasciato Plovdiv a bordo dello stesso velivolo, senza ulteriori problemi.