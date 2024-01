Attacco terroristico in Israele: un morto e almeno 19 feriti

In Israele almeno 19 persone sono rimaste ferite e una è morta nella città di Ra’anana, a nord di Tel Aviv, in seguito a uno speronamento e a un successivo sospetto attacco terroristico con un coltello. La polizia ha spiegato di aver arrestato un palestinese di Hebron, in Cisgiordania, sospettato di aver organizzato il raid. L'uomo, si legge nella nota diffusa dalle autorità israeliane, ha rubato tre auto per condurre l’attentato. La polizia ha anche arrestato un secondo palestinese, anch’egli di Hebron, parente del sospetto attentatore.

Cosa è successo in Israele

A Ra’anana è andato in scena un attacco compiuto con un'automobile e con armi da taglio. Tra i feriti in Haharoshet Street un uomo di 66 anni e altri due pedoni che non sarebbero in gravi condizioni. In Ahuza Street altri civili sarebbero rimasti feriti ma sulle loro condizioni non è stata ancora fatta chiarezza. Un testimone oculare ha riferito al quotidiano israealiano Haaretz di aver " visto qualcuno accoltellare tre persone vicino a un centro commerciale, e poi rubare una macchina, cominciare a guidare e usare l'auto per investire le persone ".

L'attacco - hanno intanto spiegato i media israeliani - sarebbe stato " multiplo ". Si parla di una vettura che avrebbe speronato alcune persone e di un attacco con armi da taglio. Il bilancio è provvisorio e soggetto a continui aggiornamenti. Una donna sui 70anni, inizialmente descritta in condizioni critiche, ha perso la vita. Un uomo di 34anni e un ragazzo di 16 si troverebbero invece in condizioni serie. Altre otto persone sarebbero ferite in maniera moderata e tre lievemente. La polizia sta indagando sulle cause dell'accaduto ma il portavoce Eli Levy ha detto che " sembra trattarsi di un attacco terroristico ".

Indagini in corso

Gli agenti stanno adesso perlustrando la zona in cerca di potenziali altre minacce. Il sindaco di Ra’anana, Chaim Broyde, ha invitato la popolazione a restare nelle proprie abitazioni mentre. " Chiedo ai residenti e ai ragazzi delle scuole di non andare in giro per le strade e di aspettare finché non si avrà un quadro chiaro ", ha detto Broyde.

La vicenda, che ha alimentato ulteriormente la tensione in Israele, è ancora in parte frammentata. La polizia israeliana ha riferito che una persona ha pugnalato una donna e sequestrato il suo veicolo, poi ha investito altre persone in più di un incidente. Il quotidiano Yedioth Ahronoth ha citato la stessa polizia israeliana, che a sua volta ha affermato che a Ra'anana c'era stato un incidente e che stava conducendo un'indagine sulla scena dell'incidente.

Il quotidiano Maariv ha citato il sindaco di Ra'anana che ha affermato che nella città sono iniziate estese operazioni di rastrellamento con l'aiuto di elicotteri, mentre Israeli Channel 7 ha ribadito che il sindaco " chiede ai residenti di non uscire in strada ".