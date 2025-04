"Sostituita da una transgender". E la maratoneta fa causa al suo distretto scolastico

Ascolta ora 00:00 00:00

Una storia incredibile quella che arriva dagli Stati Uniti, dove una giovane maratoneta ha perso il proprio posto in squadra per essere sostituita da un'atleta transgender. Taylor Starling, questo il nome della giovane, ha così deciso di fare causa sia al suo distretto scolastico che al Procuratore Generale dello Stato. La vicenda è sostenuta dal movimento "Save Girls Sports".

Secondo quanto riferito sino ad ora, Taylor Starling gareggiava come maratoneta di corsa campestre per la Martin Luther King High School di Riverside (California). Lo scorso 22 ottobre, però, la giovane ha perso è stata rimpiazzata. Il suo posto, infatti, è stato dato a un'atleta transgender. " Mi sono sentita arrabbiata quando sono stata rimossa dalla mia squadra perché sapevo che i requisiti erano cambiati per lui perché è transgender. Mi sentivo come se il mio sacrificio, il duro lavoro e la mia dedizione non importassero ai miei amministratori scolastici perché sono una ragazza. È stato facile per loro spingermi da parte ", ha dichiarato Starling ai microfoni di Fox News Digital.

Da qui la decisione di agire legalmente, facendo causa alla squadra e al Procuratore. " La mia famiglia e i miei amici mi hanno sostenuto molto. So anche che tutto accade per una ragione e che Dio ha un piano per me. Cerco sempre di trovare il buono quando le cose sono difficili e di andare avanti ", ha aggiunto la ragazza.

La prima udienza di questo caso che ha destato grande interesse nell'opinione pubblica si terrà il 15 maggio 2025. Nel frattempo, Taylor e molte altre ragazze come lei stanno portando avanti il movimento "Save Girls Sports", ossia "Salva lo sport delle ragazze". Secondo l'accusa, la squadra avrebbe cambiato i criteri di ammissione per poter consentire l'ingresso dell'atleta trans, che avrebbe partecipato a meno del 25% degli allenamenti previsti.

In questo momento c'è grande tensione in America, perché se da un lato è in California vige la legge AB 1266 del 2014 - che consente la partecipazioni alle attività scolastiche da

parte indipendentemente dal genere indicato nei documenti dello studente - dall'altro c'è la linea del nuovo Governo guidato da Donald Trump , che vieta alle atlete trans di gareggiare nelle