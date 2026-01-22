Scontro tra un convoglio e una gru: nuovo incidente ferroviario in Spagna

Ancora un incidente ferroviario in Spagna, dove nella mattinata di oggi, giovedì 22 gennaio, si è registrato lo scontro tra un convoglio e una gru che ha provocato dei feriti tra i passeggeri.

Stando a quanto riportato da El Mundo, un treno Feve (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha) in servizio lungo la tratta Cartagena-Los Nietos a Murcia avrebbe impattato con un macchinario non ricollegabile all'infrastruttura ferroviaria nella zona di Alumbres: la collisione ha causato la rottura di alcuni finestrini e il ferimento di numerosi viaggiatori, in aiuto dei quali si sono precipitati vigili del fuoco e paramedici.

Dal Centro di coordinamento delle emergenze, i responsabili hanno confermato che l'incidente avvenuto sulla linea ferroviaria a scartamento ridotto di Murcia intorno a mezzogiorno nei pressi della fermata ferroviaria "Los Partidas", tra il quartiere di Alumbres a Cartagena e il comune di La Unión, ha interessato una sola carrozza, che per fortuna non ha deragliato né si è ribaltata. A quanto pare, il convoglio si è scontrato con il braccio di una gru che sporgeva sulla linea dei binari.

L'Assessorato alla Salute Regionale ha dichiarato che le vittime sono in fase di valutazione: sebbene inizialmente si sia parlato di ferite lievi, il personale medico sta valutando il trasferimento in ospedale di alcuni di essi. In particolare, precisa il quotidiano spagnolo, sarebbero sei le persone ad aver riportato conseguenze più gravi, per quanto non preoccupanti per la loro salute.

I residenti che vivono nei pressi del luogo del sinistro si sono lamentati denunciando che quello in cui è avvenuto lo scontro è un "tratto ferroviario pericoloso" perché "non è segnalato né regolato da semafori" : “Per sapere se un treno sta arrivando, bisogna ascoltarlo" , hanno spiegato i cittadini ai giornalisti.

I commenti

Il presidente della Regione di Murcia, Fernando López Miras, del Partito Popolare, ha iniziato il suo discorso al Fitur con un certo ritardo, dopo aver seguito l'"evolversi" dell'incidente ferroviario a Cartagena. Il governo regionale ha aumentato a sei il numero dei feriti lievi. "C'era un pick-up con un braccio meccanico che stava lavorando su una casa vicina. La situazione è drammatica, ma non grave" , ha detto López Miras. "All'inizio, siamo rimasti tutti scioccati, soprattutto considerando gli eventi di questa settimana" , ha aggiunto, esprimendo le sue condoglianze per l'incidente ad Adamuz e sulla linea ferroviaria suburbana Rodalies.



La leadership nazionale del PP sostiene le critiche di Isabel Díaz Ayuso al governo per gli incidenti ferroviari di Adamuz e Gelida e condivide la sua diagnosi di “caos”. “È chiaro che c’è il caos, è indiscutibile” , ha riflettuto oggi la portavoce del Pp al Congresso, Ester Muñoz. La portavoce ha accusato il ministro dei Trasporti, Óscar Puente, di “miseria morale” , perché “invece di dare tranquillità e certezza, attacca i lavoratori” .

“inibire il governo dalle responsabilità”

“non sia riuscito”

“Molti spagnoli stanno valutando: prendo il treno? Il governo ha contribuito a quel senso di insicurezza con quel caos”

Muñoz ritiene che Puente abbia cercato ieri diper gli incidenti, ma ritiene chea dare “tranquillità” agli spagnoli., ha detto.