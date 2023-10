Attentato a Bruxelles, almeno due morti. La polizia: "Urlava Allah akbar". Killer in fuga

Articolo in aggiornamento

Sparatoria nel centro di Bruxelles, dove un uomo arrivato a bordo di uno scooter ha sparato ai passanti, uccidendone almeno due all'interno di un palazzo. L'uomo sarebbe al momento in fuga ma non si conoscono per ora i dettagli di quello che sembra essere un attentato. Alcuni testimoni hanno riferito che l'uomo, di nazionalità sconosciuta, era armato di kalashnikov e ha urlato "Allah Akbar".

Le due vittime sono di nazionalità svedese secondo quanto riportato dai media belgi e l'attentato si sarebbe compiuto attorno alle 19 di questo pomeriggio. Oggi a Bruxelles è prevista la gara tra Belgio e Svezia. Le vittime, stando alle prime informazioni, pare indossassero la maglia della loro nazionale di calcio. La partita dovrebbe svolgersi regolarmente anche se la situazione è in evoluzione, in quanto l'attentatore ha girato un video di rivendicazione, affermando che si sta dirigendo verso lo stadio. " Uccisi non credenti ", ha detto l'uomo, probabilmente un lupo solitario. L'uomo, nel video pubblicato online, ha rivendicato l'appartenenza all'Isis dicendo di aver compiuto il gesto per " vendicare i musulmani ".

Intanto è stata rafforzata la sicurezza attorno alla zona dello stadio.