Sparatoria di Natale in aeroporto: tre persone ferite a Phoenix. Una donna in pericolo di vita

Aeroporto di Phoenix

Una lite in famiglia finita con una sparatoria e un accoltellamento all'aeroporto di Phoenix, dove tre persone sono rimaste ferite a colpi di arma da fuoco e un'altra è stata accoltellata. I fatti si sono verificati poco dopo le 21.45 (ora locale) del 25 dicembre in un ristorante dell'aeroporto che si trova all'esterno dei controlli di sicurezza nel Terminal 4. A cadere sotto i colpi di pistola sono state una donna e due uomini. Chi versa in condizioni peggiori è la donna, le cui ferite, riferisce la polizia, ne mettono in pericolo la vita. I due uomini raggiunti dalle pallottole, così come quello raggiunto dai fendenti, sono stabili e non si trovano in pericolo, benché si trovino comunque ricoverati nell'ospedale locale.

La dinamica di quanto accaduto non è ancora stata chiarita dalle forze dell'ordine ma pare che tutto sia iniziato proprio dalla coltellata, che avrebbe colpito uno uno degli avventori. A quel punto, uno dei presenti ha estratto la pistola e ha aperto il fuoco. " Credo che si sia trattato di una disputa familiare che è degenerata ", ha riferito il sergente della polizia di Phoenix, Mayra Reeso. Due persone sono state intercettate nel parcheggio dell'aeroporto e sono state poste in stato di fermo, ma la polizia non si è ancora espressa con certezza su quello che è accaduto, preferendo adottare precauzioni di cautela in mancanza di elementi certi.

Va ancora chiarito per quale motivo la famiglia si trovasse in aeroporto, se stesse partendo o attendendo qualcuno. Gli spari hanno portato alla chiusura temporanea di un posto di blocco di sicurezza al terminal, alla chiusura di alcuni ristoranti e a una pausa nel servizio alla stazione PHX Sky Train del terminal. " Certo che è stato spaventoso, era la sera di Natale, tutti cercavano di tornare a casa ", ha proseguito il sergente. Ma in quello stesso aeroporto, poco dopo la sparatoria, un altro uomo si è presentato armato nello stesso scale ed è stato fermato dagli agenti di polizia.

Quest'episodio pare sia scollegato dalla sparatoria avvenuta nei pressi del ristorante. Quell'uomo ha poi avuto una colluttazione con un agente di polizia ed è stato arrestato all'interno dell'aeroporto.

Quanto accaduto a Phoenix ha nuovamente sollevato la questione delle armi negli Stati Uniti, con isulle barricate per chiedere una legislazione pià severa contro il porto d'armi, che viene concesso in maniera eccessivamente leggera. Di contro, iproteggono il diritto di portare un'arma per difesa personale.