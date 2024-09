Monaco, sangue nell'anniversario delle Olimpiadi del '72: un morto

Ascolta ora 00:00 00:00

Una sparatoria si è verificata nei pressi del consolato israeliano a Monaco. Sono intervenute sul posto numerose forze di polizia, hanno scritto su X le forze di sicurezza tedesche. Secondo le prime indiscrezioni, un uomo armato, del quale non sono state diffuse le generalità, ha aperto il fuoco nei pressi dell'edificio. L'emittente pubblica Kan ha spiegato che non ci sarebbero stati feriti e che l'autore del folle gesto sarebbe stato "neutralizzato" (presumibilmente ucciso). Non risulta che nell'assalto siano coinvolte altre persone. L'area, in cui si trova anche il Consolato Generale israeliano, è stata transennata.

Cosa è successo a Monaco

Un video che circola sui social sembrerebbe mostrare un violento scontro a fuoco. L'attacco è avvenuto, forse non per caso, nell'anniversario dell'attacco terroristico alle Olimpiadi di Monaco del 1972.

L'episodio è avvenuto in mattinata. Sono stati sparati diversi colpi di arma da fuoco vicino al Museo e centro di documentazione nazista e al citato consolato israeliano nel centro di Monaco di Baviera. La polizia della capitale bavarese ha spiegato he le forze dell'ordine hanno sparato contro una persona sospetta.

La stessa polizia ha invitato le persone a evitare la zona interessata, che si trova tra la Briennerstrasse e Karolinenplatz. Secondo il sito del magazine Focus quanto accaduto, come detto, potrebbe essere collegato all'anniversario dell'attentato delle Olimpiadi di Monaco 1972 contro gli atleti della delegazione israeliana da parte dell'organizzazione terroristica Settembre Nero.

Benedikt Franke, amministratore delegato della Conferenza sulla sicurezza di Monaco (Siko), ha sentito gli spari. Il suo ufficio è accanto alla zona dove è avvenuta la sparatoria. " Il nostro ufficio è attualmente isolato dalla polizia. I nostri dipendenti sono in isolamento. Esattamente alle 9:10 si udì all'improvviso un forte scoppio. Si sono sentiti almeno una dozzina di spari. Al momento non sappiamo altro ", ha raccontato Franke a Bild.

Indagini in corso

La situazione è ancora nebulosa. La polizia di Monaco ha dichiarato di aver rafforzato la presenza delle forze dell'ordine in città, ma di non avere informazioni su altri luoghi o sospettati. Ha inoltre chiesto al pubblico di non condividere foto o video dell'operazione, ma di caricare il materiale su un portale per aiutare gli investigatori.

Il ministero degli Esteri israeliano, ha fatto presente l'Associated Press, ha dichiarato che il consolato di Monaco era chiuso al momento della sparatoria. L'aggressione è avvenuta poco prima delle 10 di questa mattina. " Nella zona attorno a Karolinenplatz sono stati sparati dei colpi dalle forze di polizia contro una persona sospetta, e la persona è stata colpita ", ha sintetizzato la polizia tedesca.

Non vi è ancora alcuna indicazione del coinvolgimento di ulteriori persone nell'episodio.

Secondo le informazioni riportate dai media tedeschi, si ritiene che il sospettato si sia avvicinato al Centro di documentazione nazista con un'arma da fuoco, quando la polizia, che sorveglia costantemente l'edificio, si sarebbe accorta della sua presenza e sarebbe intervenuta.