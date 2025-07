La squadra di calcio, le acciaierie e la vacanza in Italia: chi è il miliardario ucraino Rinat Akhmetov

Il suo nome ha fatto rapidamente il giro del web nei giorni scorsi, quando l'imponente yacht "Luminance" è stato avvistato in Italia nelle acque antistanti l'Isola d'Elba e la Costa Smeralda: ora sono in tanti a chiedersi chi sia Rinat Akhmetov, il proprietario dell'imbarcazione di lusso che ha catturato l'attenzione della stampa e dei principali social network.

Akhmetov, imprenditore, dirigente sportivo e magnate ucraino, ha sborsato ben 500 milioni per il suo super yacht, consegnatogli nel 2024 dal cantiere tedesco Lürssen: lungo 138,8 metri e dotato di ogni genere di comfort, tra cui due eliporti, una piscina a sfioro, due jacuzzi, una palestra e una spa, il "Luminance" può ospitare fino a 40 passeggeri nelle sue 20 suite, oltre che un equipaggio di 24 membri.

L'origine delle sue fortune, da figlio di un minatore e di una commessa, è abbastanza controversa, e affonda le radici nel decennio 1985-1995: secondo quanto da lui dichiarato in alcune interviste, il suo merito sarebbe quello di aver effettuato degli investimenti commerciali rischiosi, poi risultati fortunati, negli anni a cavallo del crollo dell'Unione Sovietica. Coi fondi accumulati in quel periodo riuscì a fondare la Dongorbank e successivamente ad acquisire una serie di realtà industriali ucraine in declino dopo la caduta dell'URSS.

Proprio grazie a questo ulteriore investimento è stata fondata la System Capital Management, (SCM) una delle imprese industriali leader nella finanza del suo Paese. Il colosso si occupa principalmente di agricoltura, attività minerarie, energia, ingegneria, media, siderurgia e telecomunicazioni. Tramite la holding cipriota SCM Holdings, Akhmetov controlla il conglomerato multinazionale minerario-siderurgico Metinvest e il gruppo energetico DTEK.

Il magnate, tuttavia, resta al centro delle polemiche per quanto concerne il suo ruolo e il potere raggiunto negli anni, e il dibattito nel suo Paese è forte tra coloro che ritengono dubbia l'origine delle sue fortune per via di non confermati collegamenti con la criminalità organizzata Ucraina. Stando ad alcune voci, addirittura, sarebbe coinvolto nella morte dell'ex proprietario dello Shakhtar Donetsk Akhat Bragin, altra figura molto controversa, ritenuto esponente di spicco della mafia dell'Oblast di Donetsk. Nell'ottobre 1995, Bragin, rimase ucciso in un attentato insieme a 6 guardie del corpo nello stadio della squadra durante una partita. Secondo alcuni ci fu un coinvolgimento di Achmetov, che avrebbe "ereditato un vasto impero finanziario da Bragin" . Il magnate, peraltro sarebbe diventato proprietario e presidente dello Shaktar l'anno dopo l'avvenimento.

Presidente della SCM, dell'acciaieria Azovstal

divenuta celebre nel conflitto russo-ucraino e dello Shaktar, Achmetov è ritenuto tra gli uomini più ricchi d'Ucraina, occupando secondo Forbes nel 2024 il 785º posto al mondo, con un patrimonio stimato di 4 miliardi di dollari.