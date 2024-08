La misteriosa coincidenza: morto in un incidente Stephen Chamberla coimputato con Lynch negli Usa

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragico incidente a Cambridge, dove un uomo è stato investito mentre faceva jogging. Stephen Chamberlain è morto sabato scorso ma la notizia della sua morte è emersa solo in queste ore, in conseguenza dell'affondamento dello yacht davanti alle coste di Palermo. I due incidenti sono solo in apparentemente slogati, in quanto Chamberlain era coimputato con Mike Lynch, il 59enne attualmente scomparso proprio in conseguenza dell'affondamento dello yacht.

La storia di Lynch e Chamberlain si intreccia diversi anni fa, quando i due erano presidente e vicepresidente della società Autonomy, fondata nel 1996, utilizzata dalle aziende per analizzare enormi cache di dati. Questa società è stata successivamente venduta al colosso dell'elettronica Hewlett-Packard nel 2011 per 11 miliardi di euro. Ma successivamente i due sono andati a processo per quella vendita. Contro di loro 15 capi d'accusa, tra i quali quello di aver gonfiato il prezzo del gruppo prima della vendita. Tuttavia, dopo una lunga battaglia legale, i due a giugno sono stati giudicati innocenti e la crociera in Sicilia per Lynch era proprio un modo per festeggiare il nuovo inizio.

Lynch è tra quelli ufficialmente dispersi. In queste ore gli speleosub stanno esplorando lo yacht e il corpo del magnate potrebbe essere ancora bloccato all'interno dello scafo. Stephen Chamberlain è stato investito da una Opel Corsa ed è morto alcune ore dopo in ospedale in conseguenza delle gravi ferite riportate nell'urto. " Era un uomo speciale che ha lasciato un segno nella vita di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo ", hanno dichiarato i familiari di Chamberlain. L'avvocato Gary Lincenberg, raggiunto dai media, ha voluto ricordare che " Ha lottato per riabilitare il suo nome che oggi continua a vivere con la sua famiglia meravigliosa ".

Negli ultimi 10 anni, Chamberlain è stato uno dei direttori della società Darktrace, una delle più importanti realtà nell'ambito della cybersicurezza e gestiva in maniera gratuita le finanze della squadra di calcio del Cambridge United. Il naufragio ha coinvolto anche il presidente della banca Morgan Stanley, Jonathan Bloomer, insieme a sua moglie.

Siamo profondamente scioccati e rattristati per questa tragedia

", ha detto un portavoce della banca d'affari. Anche Bloomer è possibile si trovi all'interno dello scafo delloMa l'ingresso degli speleosub è reso difficoltoso dalla presenza di materiale che impedisce l'esplorazione in sicurezza.