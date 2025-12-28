Attacco con coltello in Suriname, è un massacro: uccise nove persone, anche cinque sono bambini

Un episodio drammatico ha scosso la capitale del Suriname, Paramaribo in Sud America, nella notte tra sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025. Nove persone sono state accoltellate a morte, tra cui cinque bambini, mentre un sesto bambino e un adulto sono rimasti gravemente feriti e trasportati in ospedale.

L’aggressione e l’intervento della polizia

Secondo quanto riferito dalla polizia locale, l’aggressore ha utilizzato un oggetto appuntito e ha colpito inizialmente i propri quattro figli. Una delle figlie è riuscita a fuggire, riportando ferite ma sopravvivendo all’attacco. Successivamente, l’uomo ha rivolto la sua violenza verso altre persone nelle vicinanze, tra cui anziani della zona.

Quando ha cercato di aggredire anche gli agenti con un oggetto contundente, la polizia è stata costretta ad aprire il fuoco, ferendo l’uomo alle gambe. Il sospettato è stato poi trasportato in ospedale e successivamente arrestato.

Vittime e feriti

Tra le nove vittime ci sono cinque bambini e quattro adulti. Le autorità locali hanno confermato che un sesto bambino e un adulto sono stati ricoverati in condizioni serie, ma non è stato reso noto se siano fuori pericolo. La dinamica esatta dell’aggressione e le motivazioni dell’uomo restano al momento oggetto di indagine.

Indagini ancora aperte

Le autorità del Suriname hanno dichiarato che le indagini sono ancora nelle fasi iniziali.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i motivi che hanno spinto l’aggressore a compieree verificare eventuali circostanze aggravanti.

Il cordoglio della comunità

La comunità locale è sotto shock per l’accaduto. La polizia ha esortato i cittadini a mantenere la calma e ha promesso aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sull’avanzamento delle indagini.