Susan Sarandon in manette: cosa è accaduto all'attrice di Hollywood

Susan Sarandon, celebre non più solo per il fatto di essere un'attrice di successo ma anche per il suo ruolo di attivista per i diritti civili e contro la guerra, finisce ancora una volta in manette. Le immagini dell'arresto della 77enne vincitrice del premio Oscar 1999, avvenuto nella giornata di lunedì 8 maggio, stanno facendo il giro del web.

La protesta

L'episodio si è verificato ad Albany, capitale dello Stato di New York, dove era in programma una protesta organizzata dalla One Fair Wage, organizzazione con la quale Susan Sarandon collabora attivamente. L'associazione, che da tempo si batte per ottenere il riconoscimento di un salario minimo completo per i lavoratori impiegati nei ristoranti di tutto il Paese, si era data appuntamento dinanzi al Capitol Building di Albany per protestare nei confronti di una riforma firmata di recente e ritenuta discriminatoria.

La legge contro cui l'attrice e i membri di One Fair Wage hanno manifestato prevede in realtà l'incremento del salario minimo, con l'esclusione tuttavia di tutte quelle categorie di dipendenti che riescono ad arrotondare il loro stipendio grazie anche alle mance: cosa che significa, pertanto, lasciare fuori dalla manovra i lavoratori di ristoranti, pub e bar. L'organizzazione di cui fa parte la celebre attrice si è mossa in quanto convinta del fatto che escludere dall'aumento del salario minimo chi è impiegato in questo genere di mansioni sia discriminatorio nei confronti di una forza lavoro composta in gran parte da donne, madri single e madri single nere.

I trascorsi dell'attrice

Susan Sarandon tiene in modo particolare a perorare questa causa proprio perché, prima di ottenere la fama e il benessere economico, lei stessa lavorava all'interno di un ristorante e si trovava proprio nella condizione di una madre single. "So quanto sia difficile" , ha dichiarato durante la manifestazione l'attrice, riferendosi proprio ai lavoratori che rientrano nelle categorie escluse dalla legge. "Sono molto importanti e devono essere trattati con dignità. Erano essenziali durante la pandemia e sono stati lasciati da soli a far andare avanti l'economia".

L'arresto

Le forze dell'ordine sono entrate in azione per allontanare i manifestanti, facendo scattare le manette ai polsi di alcuni di essi, compresa la stessa Susan Sarandon. Tra gli arrestati, oltre alla celebre attrice e produttrice, anche il presidente della associazione One Fair Wage e la politica locale Ana Maria Archila. Dopo le consuete operazioni di identificazione, comunque, le attiviste sono state rilasciate.