Vienna, svastiche e rogo nel cimitero ebraico

L’ennesimo episodio di antisemitismo si è consumato a Vienna, nel cuore dell’Europa. Nella notte tra martedì 31 ottobre e mercoledì 1 novembre, la stanza delle cerimonie del cimitero ebraico è stata data alle fiamme. Sulle pareti esterne della struttura sono comparse delle svastiche e la scritta “Hitler”.

The ceremonial room of the Jewish cemetery in Vienna was set on fire last night and swastikas were sprayed on the outer walls.



This despicable antisemitic act cannot be taken lightly.



We stand with the Jewish community of Vienna and hope police will find the perpetrators.