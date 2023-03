Svelato complotto pakistano-iraniano contro bersagli israeliani in Grecia: due arresti

L'arresto di due cittadini pakistani in Grecia per aver pianificato attacchi terroristici sponsorizzati dall'Iran contro obiettivi israeliani ed ebraici riporta in discussione le forti relazioni tra Pakistan e Iran sulla diffusione del terrorismo in Europa. Aumenta anche il rischio che la Russia utilizzi questa rete iraniano-pakistana per prendere di mira le capitali europee per raggiungere i suoi obiettivi strategici, date le strette relazioni Iran-Russia. L'aumento del numero di migranti illegali maschi pakistani in Italia e in altri Paesi del sud Europa continua ad aumentare il pericolo di terrorismo in Italia, con 14 cittadini pakistani arrestati lo scorso anno a Genova con l'accusa di terrorismo. Quest'ultimo arresto solleva anche pericolosi interrogativi sulla sicurezza e sull'immigrazione clandestina in Europa.

Due cittadini pakistani sono stati arrestati e un terzo complice è ricercato, molto probabilmente in Iran poiché l'Agenzia di intelligence israeliana, il Mossad, insieme alla Divisione antiterrorismo della polizia greca, hanno sventato un tentativo di attacchi contro obiettivi ebraici e israeliani di "alto simbolismo". La Grecia è una destinazione turistica popolare per i turisti israeliani, soprattutto con l'imminente festa ebraica di Pesach.

Il Wall Street Journal ha riferito che una fonte vicina alle indagini ha rivelato che almeno uno degli obiettivi era un ristorante ebraico kosher. Il ministro dell'ordine pubblico greco, Takis Theodorikakos, ha identificato i cospiratori arrestati come due cittadini pakistani e ha indicato che la pianificazione è stata fatta da un terzo cittadino pakistano in Iran.

Eli Cohen, ministro degli Affari esteri israeliano, ha twittato: "Voglio ringraziare il governo greco e i servizi di intelligence e sicurezza greci per aver sventato l'attacco terroristico contro obiettivi ebraici e israeliani. Il terrorismo è un nemico comune e la lotta contro di esso è la nostra massima priorità .” Sottolineando il ruolo dell'Iran nell'attentato terroristico ha proseguito: “Il governo degli Ayatollah di Teheran esporta il terrorismo in Medio Oriente e nel mondo intero, e solo con una posizione ferma e solidale potremo fermare le attività terroristiche del regime iraniano”.

"Dopo l'inizio delle indagini sui sospetti in Grecia, il Mossad ha fornito assistenza di intelligence per svelare l'infrastruttura, i suoi metodi di lavoro e il collegamento con l'Iran", si legge in una dichiarazione dell'ufficio del Primo Ministro di Israele. "L'indagine ha rivelato che l'infrastruttura che operava in Grecia fa parte di una vasta rete iraniana gestita dall'Iran e che copre molti paesi".

L'Associated Press (AP) ha riferito che i due sospetti, cittadini pakistani, sono entrambi entrati illegalmente in Grecia dalla vicina Turchia e si trovavano nel paese da almeno quattro mesi, secondo due funzionari greci che hanno parlato con AP. Nell'ambito delle loro indagini, la polizia ha perquisito diversi siti ad Atene, nel sud della Grecia e nell'isola occidentale di Zante.

I due detenuti, 27 e 29 anni, stavano cercando di reclutare più potenziali terroristi per incoraggiare attacchi contro più obiettivi. I media greci hanno suggerito obiettivi tra cui una sinagoga nel centro di Atene e un'altra con un ristorante, suggerendo la Chabad House.

Le autorità hanno iniziato a indagare sulla rete terroristica con l'arresto di altri due cittadini pakistani nel 2021 che pianificavano di attaccare cittadini israeliani. La rete era anche collegata ai falliti attacchi iraniani contro cittadini israeliani in Turchia negli ultimi anni.