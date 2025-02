Svezia, sparatoria in una scuola: "Almeno 5 feriti". L'attentatore si è tolto la vita

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

La polizia svedese ha dichiarato che cinque persone sono rimaste colpite da colpi di arma da fuoco in una scuola in Svezia. Il centro di formazione per adulti si trova a Örebro, a circa 200 chilometri a ovest di Stoccolma. La scuola, chiamata Campus Risbergska, viene frequentata da studenti che hanno più di 20 anni. Vengono offerti corsi di scuola primaria e secondaria superiore, oltre a corsi di svedese per immigrati, formazione professionale e programmi per persone con disabilità intellettiva.All'interno della scuola, la sparatoria non è più in corso, ma il pericolo non è cessato, afferma Evelina Åström, portavoce stampa della polizia. Secondo le informazioni disponibili, l'autore si è tolto la vita.

Alcune parti della scuola sono state evacuate e le persone si sono rifugiate negli edifici vicini. “Le notizie di violenza a Orebro sono molto gravi. La polizia è sul posto e l'operazione è in pieno svolgimento. Il governo è in stretto contatto con la polizia e segue da vicino gli sviluppi”, ha dichiarato il ministro della Giustizia Gunnar Strömmer all'agenzia di stampa svedese TT. La polizia ha invitato la popolazione a tenersi lontana dal distretto di Västhaga, dove si trova la scuola, poiché gli studenti sono sistemati in altre scuole.

Secondo la polizia, le accuse attuali sono tentato omicidio, incendio doloso e reati gravi legati alle armi. "Ci troviamo in quella che viene chiamata una situazione di crisi e abbiamo istituito una speciale gestione sanitaria. Abbiamo ricevuto pazienti feriti, ma non posso confermare quanti e non posso dire nulla sulle loro condizioni, poiché sono ancora così fresche", afferma Karin Stenström, responsabile delle comunicazioni della Regione di Örebro presso l'amministrazione sanitaria. Secondo il quotidiano svedese Dagens Nyheter, alcuni agenti di polizia erano stati colpiti da colpi di arma da fuoco: il sito dell'Expressen sottolineando che la polizia ha convocato una conferenza stampa sull'incidente alle 15.30 e ha reso noto che, contrariamente a prime informazioni, "nessun agente è rimasto ferito".

Ha raccontato di aver "sentito dei botti" e "visto molto sangue" il 28enne Andreas Sundling, tra i testimoni oculari della sparatoria.

"La scuola è piena di poliziotti", ha aggiunto Sundling, che si trova in un'aula dell'edificio, precisando all'Expressen che "ora siamo seduti qui in attesa di essere evacuati dalla scuola. Le informazioni che abbiamo ricevuto sono che dobbiamo restare e aspettare".