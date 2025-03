Svezia, valanga investe sciatori italiani: due morti

swedishtouristassociation.com

L'ennesimo dramma sulla montagna si è verificato nel Nord della Svezia. Una valanga ha travolto un gruppo di cinque sciatori italiani, che in elicottero aveva raggiunto la località di Karsavagge, al confine con la Norvegia, nel parco nazionale di Abisko. Due di loro sono rimasti uccisi, come ha riferito la polizia svedese: un uomo di 45 anni e uno di 50.

"Due persone sono state portate in ospedale, ma è con profondo dolore che confermiamo che le loro vite non hanno potuto essere salvate", ha detto l'amministratore delegato dell'agenzia turistica Niehku Mountain Villas, Johan Lindblom. "I due ospiti sono stati sepolti sotto la neve e recuperati dopo un'ora mentre la guida è rimasta in superficie''.

valanga, che si è staccata giovedì pomeriggio, ha travolto l'elicottero (della compagnia Kallfax Fly) appena atterrato per far scendere gli sciatori, investendo in pochi attimi i cinque turisti, il pilota e la guida alpina.