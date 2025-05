Svizzera, valanga sull’Alphubel: "Forse due italiani tra le vittime"

Ascolta ora 00:00 00:00

Svizzera colpita da due valanghe nel giro di poche ore. Dopo quella sull’Eiger, nell’Oberland Bernese – bilancio provvisorio di due morti e cinque feriti – un’altra valanga si è staccata dal massiccio dell'Alphubel, nella regione di Tasch, nel Canton Vallese. Secondo quanto reso noto dalla Farnesina, polizia svizzera sta indagando sulla possibilità che due delle vittime possano essere italiane.

La prima valanga, invece, aveva travolto diverse persone sull’Eiger, vetta che raggiunge quasi i 4 mila metri, non lontano dal confine tra i cantoni di Berna e del Vallese. L'allarme è scattato intorno alle 13:45. Secondo quanto reso noto dalle autorità, sono due le vittime: un uomo è morto sul posto, mentre un secondo uomo è stato rianimato sul posto ma è deceduto poco dopo in ospedale. L'identificazione formale delle vittime è ancora in corso. Al momento della valanga, nella zona si trovavano otto persone, sette delle quali sono state travolte e sepolte.

Sul posto sono intervenuti numerosi soccorritori, tra cui squadre del Soccorso Alpino Svizzero, specialisti di montagna, tre elicotteri della Rega, unità di Air-Glaciers e Swiss Helicopter, due cani da valanga e il Care Team del Canton Berna, che sono riusciti a estrarre le vittime parzialmente sepolte e a trasportarle in elicottero in ospedale per ricevere cure mediche. Quattro uomini e una donna sono stati trasportati in elicottero in ospedale con ferite.

Un altro uomo che si trovava nella zona ma non è stato travolto dalla valanga è rimasto illeso. Le autorità hanno avviato un'per chiarire le cause dell'incidente, sotto la direzione del Ministero pubblico regionale dell'Oberland bernese.