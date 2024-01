Elezioni a Taiwan, trionfa l'autonomista Lai. Ora si aspetta la reazione della Cina

William Lai, candidato del Partito democratico progressista (Dpp), ha vinto le elezioni presidenziali tenutesi a Taiwan. In attesa dell'annuncio ufficiale, quando è stato scrutinato il 95% delle schede il leader del partito al governo ha ottenuto oltre 5,3 milioni di voti (40,34%), piazzandosi davanti a Hou Yu Ih del Kuomintang (33,38%, con 4.429.800 voti) e a Ko Wen Je del Partito popolare di Taiwan (26,34% con 3.485.037 preferenze). " Rispetto la scelta finale del popolo. Spero che tutti i partiti possano affrontare le sfide di Taiwan. Abbiamo bisogno di una Taiwan unita ", ha dichiarato Hou ammettendo la sconfitta e congratulandosi con Lai. Lo stesso è stato fatto da Ko, che ha ringraziato i suoi sostenitori e affermato che il Tpp è diventato una " forza chiave dell’opposizione ". Via libera, dunque, per il trionfo del Dpp.

William Lai nuovo presidente di Taiwan

Definito nei giorni scorsi un " grave pericolo da Pechino " Lai è pronto a raccogliere l'eredità di Tsai Ing Wen. Quando sarà terminato ufficialmente lo spoglio e confermata la vittoria, il Dpp potrà festeggiare forlmalmente un risultato storico: conquisterà per la prima volta un terzo mandato presidenziale consecutivo.

Secondo la stampa locale, Lai incontrerà a breve i media internazionali e poi terrà il suo discorso della vittoria. Migliaia di sostenitori del Dpp, ha scritto il South China Morning Post, si sono radunati davanti alla sede del partito a Taipei in attesa della dichiarazione di vittoria di Lai, un sostenitore della sovranità taiwanese intento a rafforzare le relazioni dell'isola con gli Stati Uniti, l'Europa e altre democrazie. C'è attesa per capire quali saranno (se ci saranno) reazioni o risposte da parte di Pechino.