Tensione alle stelle nella famiglia reale: Meghan pronta a denunciare William

Si parla sempre più spesso della salita al trono del Principe William, che ormai pare sempre più pronto a prendere il posto del padre, Re Carlo; a quanto pare questo scenario non piace molto a Meghan Markle che, a detta di alcuni, sarebbe già preparata a muovere battaglia legale. Il motivo? La palese avversione del futuro sovrano nei confronti del fratello e della cognata, e la concreta possibilità che possa decidere di rimuovere loro il titolo di Duchi di Sussex.

Molti esperti della Famiglia Reale ne sono convinti. Una volta Re, William priverà Harry e Meghan del titolo. Una mossa che, secondo alcune fonti, non sarà accettata senza lottare. Sembra che Meghan Markle abbia già consultato esperti legali negli Stati Uniti proprio per prepararsi all'eventualità ed essere pronta a rispondere in caso di brutti tiri da parte del cognato. Del resto, tutti hanno visto che cosa è accaduto ad Andrea Mountbatten-Windsor. Gli sono stati tolti tutti i titoli, incluso il suo prezioso titolo di Principe e Duca di York. Una decisione presa da Re Carlo, ma che tutti sanno essere stata caldamente sostenuta da William, il quale si è dimostrato molto più serio e intransigente del padre. William intende adottare una linea molto dura nei confronti dei membri della Royal Family che ha gettato discredito sulla Corona.

Ed ecco che si fa sempre più concreta la possibilità che Meghan ed Harry possano presto subire la stessa sorte di Andrea. Magari non adesso, non con Carlo al comando. Le cose però potrebbero cambiare una volta che William sarà Re. Secondo quanto riportato dalla rivista australiana Woman's Day, Meghan " non si arrenderà senza combattere ". " Se William ci provasse, lei penserebbe a una questione personale. Sta costruendo quello che considera un impero e ha intenzione di usare i tribunali della California per difendere un'azienda californiana ", ha dichiarato una fonte. " Meghan non corre rischi ed è disposta a lottare per mantenere il suo titolo. Si sta consultando con diversi esperti legali per capire quali strategie adottare per mantenere il suo cognome da Duchessa. Non c'è dubbio che in diverse occasioni il Re abbia opportunamente chiuso un occhio sul suo modo di capitalizzare sul suo titolo: invia persino buoni regalo con la scritta 'Sua Altezza Reale'. "

Meghan ha fatto ben capire di tenere moltissimo al titolo Duchi di Sussex, donato a lei e a Harry dalla Regina Elisabetta II nel giorno del

"Il mio nome legale è Meghan, Duchessa di Sussex, ma Sussex per noi è il cognome della nostra famiglia ed è il nome che condividiamo con i nostri figli",

loro matrimonio, nel 2018.ha recentemente dichiarato.