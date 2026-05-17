Il tentativo di decollo ad alta velocità poi la sbandata: così il volo è finito fuori pista

Tanta paura per i passeggeri che si trovavano sul volo 9A-CAN della Croatia Airlines. Il velivolo, in partenza da Spalato e diretto a Francoforte, è infatti uscito fuori pista mentre si trovava in fase di decollo ed era lanciato a tutta velocità. Un episodio che avrebbe facilmente potuto portare a una terribile tragedia.

Stando a quanto riferito dalla stampa estera, il fatto si è verificato nel corso della giornata di ieri, sabato 16 maggio. L'Airbus A220-300 stava per decollare e si trovava in fase di rullaggio, lanciato a tutta velocità, quando ha improvvisamente sbandato verso sinistra, uscendo fuori dalla pista.

L'allarme è stato dato intorno alle 13.35, quando le autorità aeroportuali e i soccorsi si sono precipitati a soccorrere passeggeri e personale di bordo. Fortunatamente l'aereo, finito sull'erba, ha infine fermato la sua corsa, arrestandosi. Sotto choc per l'accaduto ma illesi, i passeggeri sono stati poi fatti evacuare.

"Durante la fase di interruzione del decollo, dopo la frenata, una delle ruote del carrello di atterraggio è uscita dall'asfalto della pista finendo sull'erba. Dopo l'arresto dell'aereo, i passeggeri sono stati evacuati e il velivolo ha riportato danni materiali di lieve entità”, è quanto dichiarato dall'AIN, ossia l'agenzia croata per le indagini sugli incidenti aerei.

Al momento gli organi preposti stanno cercano di capire che cosa sia accaduto. Sono ancora da accertare, infatti, le cause che hanno portato il velivolo della Croatia Airlines fuori pista.

Tra l'altro, nel video che sta circolando in rete, si vede l'Airbus sbandare e poi colpire con il motore sinistro un cartello segnaletico della pista. Anche questo avrebbe potuto causare una tragedia.

Sul caso è stata ovviamente avviata un'inchiesta finalizzata a fare luce sull'accaduto. L'aereo era un modello nuovo, consegnato alla compagnia aerea soltanto un anno prima.

Al momento dell'incidente, sul velivolo si trovavano 130 passeggeri e 5 membri dell'equipaggio, tutti rimasti

illesi. Adesso l'Airbus si trova fermo all'aeroporto di Spalato, in attesa di essere sottoposto a doverosi controlli. I passeggeri, messi al sicuro, sono in attesa di partire nuovamente per Francoforte con un altro velivolo.