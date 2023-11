"Un bagliore anomalo" così il test missilistico della Francia ha illuminato l'Italia

Agli osservatori più attenti non è sfuggito quanto accaduto ieri sera, intorno alle 19.20, sui cieli del nostro Paese: una sfera di color bianco-ovattato è apparsa nel cielo ormai scuro per circa una decina di minuti fino a poi sparire del tutto. Sono numerose le webcam che hanno filmato l'evento in diretta con i social impazziti per il fenomeno: ma di cosa si è trattato? Pur a centinaia di chilometri di distanza, è il risultato di un test missilistico messo in atto dalla Francia.

La nota del governo francese

È stato intorno alle ore 21 che il ministro delle Forze Armate francesi, Sébastien Lecornu, ha twittato spiegando il perché e in cosa sia consistito quel lancio. " Primo lancio di prova riuscito del missile balistico strategico M51.3 ", ha affermato il ministro, spiegando che " questo sviluppo perpetua la credibilità della nostra deterrenza nucleare e dimostra l'eccellenza del nostro settore dei lanciatori ". In un comunicato stampa, il Ministero delle Forze Armate precisa che il missile, lanciato dal sito " DGA Missile Tests " situato a Biscarrosse nelle Landes, fosse " senza carica nucleare " e " nel rigoroso rispetto degli impegni internazionali della Francia ". Il missile è stato monitorato durante tutta la sua fase di volo dai mezzi di prova della DGA. " La zona del fallout si trova nel Nord Atlantico, a diverse centinaia di chilometri da qualsiasi costa ", ha specificato il comunicato.

Premier tir d’essai réussi du missile balistique stratégique M51.3 !



Cette évolution pérennise la crédibilité de notre dissuasion nucléaire et démontre l’excellence de notre filière lanceur.



Merci à @DGA, @CEA_Officiel, @ArianeGroup et à tous les acteurs de de ce tir réussi. pic.twitter.com/Rwrgn6FEXq — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) November 18, 2023

Dove è stato visibile in Italia