Teste di maiale davanti alle moschee di Parigi

A Parigi questa mattina sono state scoperte almeno cinque teste di maiale di fronte alle moschee nell'area metropolitana della capitale. Il capo della Police Nationale, Laurent Nuñez, ha fatto sapere - attraverso il proprio profilo X - che un'indagine "è stata immediatamente aperta" in seguito a queste macabre scoperte. Addirittura su una delle teste ci sarebbe stato scritto "Macron", un elemento che ha aumentato le preoccupazioni della Polizia francese che ha chiarito: "Si sta facendo tutto il possibile per trovare gli autori di questi atti spregevoli" e che le unità anti-crimine sono già al lavoro per indagare su atti di "incitamento all'odio aggravato da discriminazione basata sulla razza o sulla religione".

Una scoperta che ha lasciato la città senza parole. Dalla comunità islamica della Grande Moschea di Parigi ha commentando come "triste fase" di odio anti-musulmano che la Francia sta vivendo.

Secondo fonti della polizia, le teste sarebbero state rinvenute sulla pubblica via di Parigi, in, davanti a una moschea nele in una valigia nel

Altre due sono state rinvenute nella periferia interna, una davanti all'ingresso della moschea Islah a Montreuil (Seine-Saint-Denis) e l'altra a Montrouge (Hauts-de-Seine).