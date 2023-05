Tiger Woods accusato di molestie sessuali, la ex vuole 30 milioni di dollari

Problemi all'orizzonte per il golfista statunitense Tiger Woods, accusato di molestie sessuali dall'ex fidanzata Erica Herman. La donna, che ha deciso di procedere per vie legali, afferma che il 15 volte vincitore Major aveva iniziato una relazione con lei quando era ancora una sua dipendente, e che in quell'occasione l'aveva obbligata a firmare un accordo di non divulgazione. Se non avesse rispettato tale accordo sarebbe scattato il licenziamento. Ora la Herman pretende un risarcimento da 30 milioni di dollari.

Le accuse

Erica Herman ha fatto depositare il documento nella contea di Martin (Florida) tramite il suo avvocato, Benjamin Hobas. Per 6 anni la donna è stata la compagna di Woods. Nella sua testimonianza, la Herman spiega di aver cominciato la relazione quando era ancora una dipendente del golfista, e lavorava presso il ristorante di lui, il The Woods, sito a Jupiter (Florida). In quell'occasione, il golfista l'avrebbe costretta a firmare un accordo di non divulgazione, pena il licenziamento.

Secondo quanto riportato da DailyMail, che ha potuto visionare il documento archiviato, l'avvocato della Herman sostiene che il "signor Woods le ha imposto un accordo di non divulgazione come condizione per mantenere il suo la loro quando ha iniziato ad avere una relazione sessuale con lui. Un capo che impone condizioni di lavoro diverse al suo dipendente a causa della loro relazione sessuale è una molestia sessuale".

Queste, dunque, le accuse. E non finisce qui. Sempre nel documento, il legale Hobas aggiunge: " Quando è diventato scontento della loro relazione sessuale, l'ha convinta a lasciare la sua casa, l'ha chiusa fuori, le ha preso soldi, animali domestici e beni personali e ha cercato di convincerla a firmare un diverso accordo di non divulgazione" .

La difesa di Woods

Il golfista, rappresentanto dai suoi avvocati, ha cercato di spostare la controversia su un piano privato, così che venga rispettato l'accordo di non divulgazione (c'è un documento firmato dalle parti nel 2017). Il legale Benjamin Hobas, tuttavia, intende sottoporre la questione al tribunale e chiedere che l'accordo non venga considerato valido. Erica Herman, inoltre, dichiara di non ricordare di aver firmato.

La Herman pretende un risarcimento pari a 30 milioni di dollari, e non solo. La donna ha citato in giudizio anche il trust istituito da Woods per la villa in Florida dove hanno vissuto insieme. Secondo la 38enne, dopo la rottura avvenuta a ottobre, il golfista l'ha ingannata, facendole lasciate l'abitazione.