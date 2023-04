Serbia, giallo sulla salute del presidente Vucic: "Ricoverato in ospedale"

Dopo la Turchia, anche la Serbia fa i conti con indiscrezioni e voci riguardanti le condizioni di salute del capo dello Stato. In particolare, da alcune ore si rincorrono notizie su un presunto ricovero in ospedale del presidente serbo Aleksandar Vucic. A darne notizia sono stati alcuni siti locali, così come anche la Tv B92. Indiscrezioni sono apparse anche sul sito Alo! Fonti ufficiali però al momento smentiscono. Tuttavia, a dare ulteriore spinta alle voci è un post su Instagram scritto dal figlio del presidente, Danilo Vucic.

Cosa si sa sul presunto ricovero di Vucic

La notizia ha iniziato a circolare nella serata di giovedì. In particolare, si è parlato di un possibile attacco cardiaco. E non sarebbe il primo: anche venti giorni fa, scrive infatti Alo!, Alexandar Vucic si sarebbe sottoposto alle cure mediche dopo un malore. A Belgrado, spiegano alcune fonti diplomatiche, non è un mistero che il presidente soffra di patologie cardiache. Ma, spiegano i media che hanno rilanciato l'indiscrezione, adesso le condizioni sarebbero più gravi.

L'ultimo ricovero poi sarebbe avvenuto di urgenza, con Vucic trasferito all'interno del Vma, l'ospedale militare più importante di Belgrado. Una circostanza però smentita dal canale B92. Infatti, all'interno della struttura opera Slobodan Obradovic, uno dei medici più critici contro il governo serbo per la gestione della pandemia da Covid. Circostanza questa che farebbe propendere per un ricovero avvenuto in altri nosocomi della capitale serba.

Ad ogni modo, diversi media sono concordi nel ritenere complicata la situazione clinica di Vucic. Su Twitter diversi account ostili al presidente hanno veicolato le indiscrezioni sul suo ricovero. In alcuni casi, c'è chi ha addirittura augurato la peggior sorte al capo dello Stato. Un fatto che potrebbe anche far pensare a una notizia non vera e rilanciata unicamente per indebolire l'immagine dell'uomo forte di Belgrado.

Il post di Danilo Vucic

C'è poi un elemento da non trascurare. Sia Alo! che B92 hanno riportato un messaggio attribuito a Danilo Vucic, figlio del presidente. Il ragazzo, 24 anni, appare molto legato al padre. Nel recente passato, alcune sue esternazioni e frequentazioni hanno fatto molto discutere la politica serba. Alexandar Vucic lo ha però sempre difeso e il rapporto tra i due sembra molto stretto. Sull'account ufficiale Instagram della presidenza, Danilo Vucic è una presenza costante. C'è ad esempio una foto di inizio aprile che ritrae padre e figlio al Vinitaly di Verona, con tanto di bicchiere in mano. "Danilo è a lavoro, per me è amore - si legge nella didascalia - Abbiamo usato 15 minuti di tempo libero su #VinItaly per bere un bicchiere di buon vino serbo, albanese e macedone".

Ma è proprio su Instagram che i media serbi guardano per capire meglio la situazione di Alexandar Vucic. Sull'account di Danilo infatti, è apparsa una scritta interpretabile in tanti modi. "Papà, vorrei che tu fossi vivo e vegeto - si legge in una storia Instagram di Danilo Vucic - Le nostre tombe continueranno a combattere con loro". Un messaggio che potrebbe avere un mero significato politico, così come un augurio di pronta guarigione al padre.

Le smentite di Belgrado

Non sono arrivate però, a distanza di ore, conferme ufficiali sul presunto ricovero del presidente serbo. Sono, al contrario, arrivate smentite. Seppur non ufficiali al momento ma affidate, anche in questo caso, ai social. Sulle pagine ufficiali di Alexandar Vucic infatti, si mostra il presidente tranquillamente al lavoro fino alle scorse ore.

Su Facebook c'è un post del 27 aprile dove si mostra il capo dello Stato in una foto ufficiale al momento della firma di un accordo con un inviato del governo sudcoreano. Ancora prima, c'è uno scatto che ritrae Vucic nella riunione tenuta con i rappresentati del consiglio per l'allargamento dell'Ue. Alle 12:25 di oggi invece, sull'account ufficiale Instagram è stata pubblicata una storia con Vucic presente a Sokobanja, città del sud del Paese. Forse un modo per mettere definitivamente a tacere le voci sulle sue condizioni di salute.